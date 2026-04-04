Metal Dünyasını Derinden Etkileyen Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Savatage

1993 yılı, Savatage için tam anlamıyla bir dönüm noktası! Grubun kurucularından ve gitar dehası Criss Oliva, bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Bu olay Savatage için sadece bir kayıp değil, resmen yıkım oluyor. Kardeşi Jon Oliva için ise bu durum çok daha kişisel ve ağır bir travma! Grubun müziği bu noktadan sonra daha karanlık ve duygusal bir tona bürünüyor. Ve açık konuşmak gerekirse, bu kayıptan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.