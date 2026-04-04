Metal Dünyasını Derinden Etkileyen Grup! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Savatage

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.04.2026 - 13:01

Metal tarihinde yalnızca müzik yapmayıp farklı bir atmosfer yaratan eşsiz gruplardan biri, Savatage! Ne tam klasik heavy metal, ne sadece progresif… Dramı, hikayeyi ve karanlığı müziğin içine ustaca yerleştiren bu grup, yıllar içinde sadık bir dinleyici kitlesi yarattı. Hazırsan gel, Savatage’ın inişli çıkışlı hikayesine birlikte bakalım. 👇

Florida’dan çıkan karanlık bir hikaye...

Savatage’ın temelleri aslında 1979’da, Florida’da Jon ve Criss Oliva kardeşler tarafından atılıyor. İlk başta Avatar ismiyle yola çıkıyorlar ama sonra isim değişikliği geliyor ve Savatage doğuyor. Daha ilk yıllardan itibaren klasik heavy metal kalıplarına sıkışmak yerine farklı bir şey denedikleri çok net! Gitarlar sert ama melodiler dramatik, şarkı sözleri şiirsel, vokaller güçlü... Yani adamlar daha baştan “Biz düz metal yapmayacağız!” diye bağırıyor! 80’lerin başında ortalık thrash ve glam arasında gidip gelirken, Savatage kendi karanlık köşesini yaratıyor.

"Sirens" ve "The Dungeons Are Calling" albümleri, grubun karakterini ortaya koyuyor!

1983 tarihli Sirens albümü ve hemen ardından gelen The Dungeons Are Calling, grubun karakterini ortaya koyan işler oluyor. Prodüksiyon bugün kulağa biraz ham gelebilir ama o çiğlik zaten işin ruhu! Jon Oliva’nın vokali o dönem bile oldukça farklı, tam anlamıyla şiirsel bir şarkı söyleme biçimi var. Criss Oliva’nın gitarları ise hem teknik hem duygusal! Bu albümlerle birlikte Savatage küçük ama sadık bir fan kitlesi yakalıyor. Ve bu kitle öyle kolay kolay dağılacak türden olmuyor.

Hall of the Mountain King ile gelen sıçrama!

1987’de çıkan Hall of the Mountain King, Savatage’ın “tamam artık biz geldik” dediği albüm. Prodüksiyon kalitesi artıyor, şarkı yazımı daha oturaklı hale geliyor ve grubun teatral yönü iyice belirginleşiyor. Albümdeki dramatik yapı, klasik müzik etkileri ve karanlık atmosfer birleşince ortaya gerçekten farklı bir iş çıkıyor. Bu albüm sayesinde Savatage sadece underground değil, daha geniş bir metal kitlesinin radarına giriyor. Ama yine de hiçbir zaman “mainstream” olmayı seçmiyorlar. Çünkü zaten onların olayı bu değil.

1990’da çıkan Gutter Ballet, Savatage’ın en ikonik işlerinden biri!

Bu albümle birlikte grup progresif metal ve senfonik dokunuşlara daha fazla yöneliyor. Piyano kullanımı artıyor, şarkılar daha hikaye odaklı hale geliyor. Yani dinlerken sadece riff değil, bir olayı da takip ediyorsun. Bu da onları diğer metal gruplarından net şekilde ayırıyor. “Gutter Ballet” parçası zaten başlı başına bir klasik ve grubun kimliğini tek başına özetleyebilecek güçte.

Streets: A Rock Opera ile zirve noktası!

1991’de gelen Streets: A Rock Opera, Savatage’ın en iddialı işlerinden biri. Bayağı detaylı bir rock operası diyebiliriz. Karakterler, olay örgüsü, dramatik yükselişler… Hepsi var. Bu albümle birlikte grup artık sadece müzik yapan bir ekip değil, hikâye anlatan bir yapı haline geliyor. Ama bu kadar sanatsal bir iş yapmak ticari başarıyı garanti etmiyor tabii. Savatage popülerlik peşinde koşmadan yine kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Kayıptan sonra değişim: Jon Oliva geri çekiliyor, Zak Stevens dönemi başlıyor!

Jon Oliva, yıllardır vokal yükünü taşımaktan yorulmuş durumda ve sahnede olmanın getirdiği baskıdan uzaklaşmak istiyor. Bu yüzden vokalistliği bırakıp daha çok beste ve prodüksiyon tarafına yönelme kararı alıyor. İşte bu noktada Zak Stevens gruba katılıyor ve yeni vokalist oluyor. Jon Oliva gruptan ayrılmıyor, sadece rol değiştiriyor. Savatage’ın beyni olmaya devam ediyor ama sahnede mikrofonu artık Zak tutuyor!

Edge of Thorns efsanesi!

1993’te çıkan Edge of Thorns, Zak Stevens’ın vokalde olduğu ilk albüm. Aynı zamanda Criss Oliva’nın da yer aldığı son kayıt olma özelliğini taşıyor. Albüm, Savatage’ın klasik karanlık atmosferini daha rafine bir sound’la buluşturuyor. Zak’in daha kontrollü vokali, müziğe farklı bir derinlik katıyor. Özellikle “Edge of Thorns” parçası, grubun en bilinen işlerinden biri haline geliyor. Yani bu albüm hem bir başlangıç hem de farkında olmadan bir veda oluyor...

Criss Oliva’nın trajik kaybı...

1993 yılı, Savatage için tam anlamıyla bir dönüm noktası! Grubun kurucularından ve gitar dehası Criss Oliva, bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Bu olay Savatage için sadece bir kayıp değil, resmen yıkım oluyor. Kardeşi Jon Oliva için ise bu durum çok daha kişisel ve ağır bir travma! Grubun müziği bu noktadan sonra daha karanlık ve duygusal bir tona bürünüyor. Ve açık konuşmak gerekirse, bu kayıptan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor.

Dead Winter Dead ve yeni yön arayışı!

Criss’in kaybından sonra gelen Dead Winter Dead, grubun yeniden toparlanma sürecini temsil ediyor. Balkan Savaşı temalı bu albüm, Savatage’in konsept anlatımını daha da derinleştiriyor. Zak Stevens dönemi burada iyice oturuyor. Aynı zamanda bu albüm, ileride Trans-Siberian Orchestra’ya evrilecek müzikal yapının da temelini atıyor. Yani grup hem yas tutuyor hem de evriliyor. Kolay değil ama yapıyorlar!

Trans-Siberian Orchestra: Savatage ruhunun başka bir forma dönüşmesi!

90’ların sonuna gelindiğinde Jon Oliva ve yapımcı Paul O’Neill, Trans-Siberian Orchestra projesine ağırlık vermeye başlıyor. Bu proje, Savatage’in senfonik ve hikayesel tarafını alıp çok daha büyük bir sahneye taşıyor. Ticari anlamda da inanılmaz bir başarı yakalıyorlar. Ancak bunun bir bedeli oluyor: Savatage yavaş yavaş geri planda kalıyor. Resmi olarak “Bittik!” demeseler de uzun bir sessizlik dönemine giriyorlar. Ama aslında tamamen kaybolmuyorlar, sadece form değiştiriyorlar.

Yılların bekleyişi bitiyor: İstanbul’da ilk konser!

Ve o büyük haber… Grup, 19 Temmuz 2026’da İstanbul’da ilk kez sahne alacak. Bu sadece bir konser değil, yılların bekleyişi sona erecek! Savatage gibi bir efsaneyi canlı dinleme fırsatını kaçırırsanız sonra çok üzülürsünüz, bizden söylemesi!

İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
