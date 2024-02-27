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Metal Bir Kültürdür Ben Metal İnsanıyım Diyenlerin Dinlemesi Gereken En İyi 13 Metal Şarkı

etiket Metal Bir Kültürdür Ben Metal İnsanıyım Diyenlerin Dinlemesi Gereken En İyi 13 Metal Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 15:01

En az Seda Sayan'ın rock sevgisi kadar iyi bir başlık atalım dedik, fena da olmadı. :) Metal havalardan uzaklaşamayanlar için fırtınalar estirecek şarkıları bir listede topladık. İyi dinlemeler!

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1. Iron Maiden - The Trooper

2. Metallica - Nothing Else Matters

3. Linkin Park - Numb

4. System Of A Down - Chop Suey

5. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

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6. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine

7. AC/DC - Thunderstruck

8. Red Hot Chili Peppers - Dani California

9. Led Zeppelin - Whole Lotta Love

10. Queen – Bohemian Rhapsody

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11. Bon Jovi - It's My Life

12. Aerosmith - Dream On

13. Evanescence - Bring Me To Life

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