Metal Bir Kültürdür Ben Metal İnsanıyım Diyenlerin Dinlemesi Gereken En İyi 13 Metal Şarkı
Metal Bir Kültürdür Ben Metal İnsanıyım Diyenlerin Dinlemesi Gereken En İyi 13 Metal Şarkı
En az Seda Sayan'ın rock sevgisi kadar iyi bir başlık atalım dedik, fena da olmadı. :) Metal havalardan uzaklaşamayanlar için fırtınalar estirecek şarkıları bir listede topladık. İyi dinlemeler!
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1. Iron Maiden - The Trooper
2. Metallica - Nothing Else Matters
3. Linkin Park - Numb
4. System Of A Down - Chop Suey
5. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
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6. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine
7. AC/DC - Thunderstruck
8. Red Hot Chili Peppers - Dani California
9. Led Zeppelin - Whole Lotta Love
10. Queen – Bohemian Rhapsody
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11. Bon Jovi - It's My Life
12. Aerosmith - Dream On
13. Evanescence - Bring Me To Life
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