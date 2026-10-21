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Merve Boluğur Hamile mi? Neden Dizi ve Filmlerde Oynamıyor?

Merve Boluğur Hamile mi? Neden Dizi ve Filmlerde Oynamıyor?

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
21.10.2026 - 14:45
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Oyuncu ve model Merve Boluğur, sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafın ardından yeniden magazin gündeminde. Boluğur'un hayatı ve ekranlardan uzak kalması da yeniden merak ediliyor. İşte arama motorlarında en çok sorulan sorular ve bilinenler!

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Merve Boluğur hamile mi?

Merve Boluğur hamile mi?

Merve Boluğur'un hamile olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafın altına yapılan yorumlar kısa sürede tahminlere dönüştü, ancak Boluğur bu konuyla ilgili ne sosyal medya hesaplarından ne de basına yaptığı bir açıklamayla görüşünü paylaştı.

Bir fotoğrafın açısı, kıyafet ve ışık gibi unsurlar görüntüyü değiştirebileceği için tek bir kareden kişisel hayatla ilgili sonuç çıkarmak mümkün değil. Ünlü isimden ya da yakın çevresinden bir açıklama gelirse içerik güncellenecek.

Merve Boluğur neden dizi ve filmlerde oynamıyor?

Merve Boluğur neden dizi ve filmlerde oynamıyor?

Merve Boluğur'un son dizisi 2017'de yayınlanan “İçimdeki Fırtına” oldu. Oyuncu, 2021'de yaptığı bir açıklamada “Teklifler aldım ama 18'den 30'a kadar çok aktif çalıştım; bir dönem yorgunluk ve peş peşe işlerin getirdiği sıkılma… ünlülük kısmında kendini biraz geri çekmek istiyorsun” diyerek ekranlardan uzak kalma gerekçesini anlattı.

Boluğur, Ömer Can'a verdiği röportajda ise dizi setlerine ne zaman döneceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Şu an sosyal medya üzerinden iş birlikleri yapıyorum. Hani günümüzün moda tabiriyle influencerlık diye bir şey çıktı. Daha çok oraya kaydırmayabilirim. Mutlu oluyorum, şu an iyi hissediyorum.” Bir süre dizi projelerinde yer almayacağını da bu sözleriyle belli etti.

Merve Boluğur şu an ne yapıyor?

Merve Boluğur şu an ne yapıyor?

Merve Boluğur, oyunculuğa ara verdikten sonra sosyal medya iş birlikleri yapıyor ve hesabını aktif olarak kullanıyor. 2018'de kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran sanatçı, son yıllarda müzik çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor.

16 Eylül 1987'de İstanbul'da doğan Boluğur, model olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam etmişti. “Acemi Cadı”, “Kuzey Güney”, “Küçük Sırlar” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi dizilerde rol almıştı.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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