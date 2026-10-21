Merve Boluğur Hamile mi? Neden Dizi ve Filmlerde Oynamıyor?

Merve Boluğur'un hamile olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafın altına yapılan yorumlar kısa sürede tahminlere dönüştü, ancak Boluğur bu konuyla ilgili ne sosyal medya hesaplarından ne de basına yaptığı bir açıklamayla görüşünü paylaştı.

Bir fotoğrafın açısı, kıyafet ve ışık gibi unsurlar görüntüyü değiştirebileceği için tek bir kareden kişisel hayatla ilgili sonuç çıkarmak mümkün değil. Ünlü isimden ya da yakın çevresinden bir açıklama gelirse içerik güncellenecek.