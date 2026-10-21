Merve Boluğur Hamile mi? Neden Dizi ve Filmlerde Oynamıyor?
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Oyuncu ve model Merve Boluğur, sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafın ardından yeniden magazin gündeminde. Boluğur'un hayatı ve ekranlardan uzak kalması da yeniden merak ediliyor. İşte arama motorlarında en çok sorulan sorular ve bilinenler!
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Merve Boluğur hamile mi?
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Merve Boluğur neden dizi ve filmlerde oynamıyor?
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