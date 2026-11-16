Cem Uzan'ın Kızı Cannes'dan Paylaştı: Paris Uzan'ın Son Hali Magazin Gündemine Oturdu!
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Cem Uzan'ın kızı Yasemin Paris Uzan, Cannes'da çektirdiği iki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir objektiflerden uzak duran genç isim, bu kez kombini ve poz verdiği otomobille magazin hesaplarının ilgisini çekti. Paylaşımın ardından Paris Uzan'ın kimliği, yaşı ve ailesi de yeniden araştırılan konular arasına girdi.
Paris Uzan, Cem Uzan ile Alara Koçibey'in kızı olarak çocukluğundan beri magazin gündeminin içinde büyüdü.
Paris Uzan'ın Cannes'dan paylaştığı iki karede siyah dantelli üst ve gümüş spor otomobil öne çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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