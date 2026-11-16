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Cem Uzan'ın Kızı Cannes'dan Paylaştı: Paris Uzan'ın Son Hali Magazin Gündemine Oturdu!

Cem Uzan'ın Kızı Cannes'dan Paylaştı: Paris Uzan'ın Son Hali Magazin Gündemine Oturdu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 13:52
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Cem Uzan'ın kızı Yasemin Paris Uzan, Cannes'da çektirdiği iki fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir objektiflerden uzak duran genç isim, bu kez kombini ve poz verdiği otomobille magazin hesaplarının ilgisini çekti. Paylaşımın ardından Paris Uzan'ın kimliği, yaşı ve ailesi de yeniden araştırılan konular arasına girdi.

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Paris Uzan, Cem Uzan ile Alara Koçibey'in kızı olarak çocukluğundan beri magazin gündeminin içinde büyüdü.

Paris Uzan, Cem Uzan ile Alara Koçibey'in kızı olarak çocukluğundan beri magazin gündeminin içinde büyüdü.

Cem Uzan ile mimar Alara Koçibey'in kızı olan Yasemin Paris Uzan, ailesi yıllarca basında geniş yer bulduğu için daha çocukken kameraların karşısında büyüyen isimlerden biri. Anne ve babasının evliliği boşanmayla sonuçlanırken Cem Uzan 2009'da Türkiye'den ayrılıp Fransa'ya yerleşti, Paris Uzan'ın da uzun süredir Fransa'da yaşadığı aktarılıyor. Magazin sayfalarından uzun süre uzak duran genç isim, Ocak 2026'da annesiyle birlikte katıldığı ELLE Style Awards gecesiyle yeniden objektiflere yansımıştı ve şimdi bu kez kendi paylaşımlarıyla gündemde.

Paris Uzan'ın Cannes'dan paylaştığı iki karede siyah dantelli üst ve gümüş spor otomobil öne çıktı.

Paris Uzan'ın Cannes'dan paylaştığı iki karede siyah dantelli üst ve gümüş spor otomobil öne çıktı.

Paris Uzan'ın paylaştığı karelerden biri otomobilin içinde çekilmiş yakın plan bir selfie, diğeri ise palmiyelerle çevrili sahil yolunda, aracın kapısı açıkken güneş gözlüğüyle verdiği poz. Siyah dantelli üstünü kot şortla tamamlayan genç isim, kol saati ve iri taşlı bilekliğiyle de dikkat çekti. Paris Uzan'ın kaç yaşında olduğu ise paylaşımı duyuran hesapta 23 olarak yazıldı, bazı eski haberlerde ise farklı yaş bilgileri yer alıyor. Yakın dönemde Tayland, New York, Göcek, Yunanistan ve Japonya'daki Hakuba Vadisi'nden de tatil kareleri paylaşan Paris Uzan'ın Cannes pozları, bu sessiz sosyal medya geçmişine yeni bir halka ekledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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