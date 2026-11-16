Cem Uzan'ın Kızı Cannes'dan Paylaştı: Paris Uzan'ın Son Hali Magazin Gündemine Oturdu!

Paris Uzan'ın paylaştığı karelerden biri otomobilin içinde çekilmiş yakın plan bir selfie, diğeri ise palmiyelerle çevrili sahil yolunda, aracın kapısı açıkken güneş gözlüğüyle verdiği poz. Siyah dantelli üstünü kot şortla tamamlayan genç isim, kol saati ve iri taşlı bilekliğiyle de dikkat çekti. Paris Uzan'ın kaç yaşında olduğu ise paylaşımı duyuran hesapta 23 olarak yazıldı, bazı eski haberlerde ise farklı yaş bilgileri yer alıyor. Yakın dönemde Tayland, New York, Göcek, Yunanistan ve Japonya'daki Hakuba Vadisi'nden de tatil kareleri paylaşan Paris Uzan'ın Cannes pozları, bu sessiz sosyal medya geçmişine yeni bir halka ekledi.