Mersin-Antalya Karayolu’nda Heyelan: Araç Toprak Altında Kaldı, Kamera O Anları Kaydetti

Mersin-Antalya Karayolu’nda Heyelan: Araç Toprak Altında Kaldı, Kamera O Anları Kaydetti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.03.2026 - 12:17

Mersin-Antalya Karayolu'nun Aydıncık ilçesi mevkisinde meydana gelen heyelanda seyir halindeki bir otomobil toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Yaşanan o dehşet anları, aracın içindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Heyelan Aracın Üzerine Düştü

Heyelan Aracın Üzerine Düştü

Olay, Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde gerçekleşti. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yamaçtan kopan toprak kütlesi ve dev kaya parçaları yola savruldu. O sırada güzergah üzerinde seyir halinde olan otomobil, yukarıdan gelen toprak ve taşların hedefi oldu. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır maddi hasar oluşurken, hava yastıklarının açılması ve ön camın kırılması araç içi kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Okan K., kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İşte korkutucu kazanın görüntüleri 👇

Heyelan nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanan Mersin-Antalya Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından, yol üzerindeki toprak ve kaya parçaları temizlenerek trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Yetkililer, yağış sonrası bölgedeki dik yamaçlarda benzer risklerin devam edebileceği konusunda sürücüleri uyardı.

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
