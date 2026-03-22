Mersin-Antalya Karayolu’nda Heyelan: Araç Toprak Altında Kaldı, Kamera O Anları Kaydetti

Olay, Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde gerçekleşti. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yamaçtan kopan toprak kütlesi ve dev kaya parçaları yola savruldu. O sırada güzergah üzerinde seyir halinde olan otomobil, yukarıdan gelen toprak ve taşların hedefi oldu. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır maddi hasar oluşurken, hava yastıklarının açılması ve ön camın kırılması araç içi kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine ivedilikle jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Okan K., kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.