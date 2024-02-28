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Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş: TCMB Ne Kadar Döviz Sattı?

Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş: TCMB Ne Kadar Döviz Sattı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 11:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervlerinin 23 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,4 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

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TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 2,4 milyar dolar gerilediği hesaplandı.

TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 2,4 milyar dolar gerilediği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 16 Şubat haftasında 134,2 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 131,8 milyar dolara indi.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda, yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 9,3 milyar dolara ulaşacak.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda, yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 9,3 milyar dolara ulaşacak.

TCMB'nin net rezervlerinde ise yaklaşık 6 milyar dolar düşüş hesaplandı.

TCMB'nin net rezervlerinde ise yaklaşık 6 milyar dolar düşüş hesaplandı.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

Uzmanlar da son günlerde Merkez Bankası döviz pozisyonu ve rezervlerini yakından inceliyor.

Uzmanlar da son günlerde Merkez Bankası döviz pozisyonu ve rezervlerini yakından inceliyor.
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