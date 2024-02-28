Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş: TCMB Ne Kadar Döviz Sattı?
Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş: TCMB Ne Kadar Döviz Sattı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervlerinin 23 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 2,4 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.
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TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 2,4 milyar dolar gerilediği hesaplandı.
2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda, yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 9,3 milyar dolara ulaşacak.
TCMB'nin net rezervlerinde ise yaklaşık 6 milyar dolar düşüş hesaplandı.
Uzmanlar da son günlerde Merkez Bankası döviz pozisyonu ve rezervlerini yakından inceliyor.
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