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Merkez Bankası Ev Fiyatlarını, TÜİK Ev Satışları Açıkladı: Konutta Düşüş Sürüyor!

Merkez Bankası Ev Fiyatlarını, TÜİK Ev Satışları Açıkladı: Konutta Düşüş Sürüyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 10:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) aylık konut verilerini açıkladı. TCMB, Konut Fiyat Endeksi'nde Mart ayı verilerini açıklarken, TÜİK Nisan ayı Konut Satışları verisini yayımladı. Her ikisinde de gerileme görüldü.

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TCMB, Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında artarken, enflasyondan arındırıldığında reel olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı.

TCMB, Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında artarken, enflasyondan arındırıldığında reel olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı.

Yıllık bazda konut fiyatları Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesinde artarken, 3 büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de de en yüksek artış Ankara'da oldu.

İstanbul'da ortalama bir evin fiyatı 5 milyon 521 bin TL olurken, genel ortalamada bir evin (120 metrekare) fiyatı 3 milyon 826 bin 164 TL oldu.

İstanbul'da ortalama bir evin fiyatı 5 milyon 521 bin TL olurken, genel ortalamada bir evin (120 metrekare) fiyatı 3 milyon 826 bin 164 TL oldu.

Konut satışlarında da düşüş sürdü: Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azaldı.

Konut satışlarında da düşüş sürdü: Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azaldı.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,5 azalış gösterirken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,4 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,5 azalış gösterirken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,4 oldu.

Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,0 azaldı.

İlk el konut satış sayısı 24 bin 85 olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı 24 bin 85 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 azalırken, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 arttı. 

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 azalırken, Ocak-Nisan döneminde %5,9 azaldı.

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Yabancılara Nisan ayında bin 272 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara Nisan ayında bin 272 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,3 azalırken toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. 

Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,4 azalırken, ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusyaİran ve Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

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