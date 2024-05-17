Merkez Bankası Ev Fiyatlarını, TÜİK Ev Satışları Açıkladı: Konutta Düşüş Sürüyor!
Merkez Bankası Ev Fiyatlarını, TÜİK Ev Satışları Açıkladı: Konutta Düşüş Sürüyor!
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TCMB, Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında artarken, enflasyondan arındırıldığında reel olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı.
İstanbul'da ortalama bir evin fiyatı 5 milyon 521 bin TL olurken, genel ortalamada bir evin (120 metrekare) fiyatı 3 milyon 826 bin 164 TL oldu.
Konut satışlarında da düşüş sürdü: Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azaldı.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,5 azalış gösterirken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,4 oldu.
İlk el konut satış sayısı 24 bin 85 olarak gerçekleşti.
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Yabancılara Nisan ayında bin 272 konut satışı gerçekleşti.
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