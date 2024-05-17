Merkez Bankası Ev Fiyatlarını, TÜİK Ev Satışları Açıkladı: Konutta Düşüş Sürüyor!

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.