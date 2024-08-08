Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Açıkladı

* Dezenflasyon süreci öngördüğümüz gibi başladı, kredi büyümesindeki yavaşlama belirginleşti.

* Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz.

* Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları iç talepte yavaşlamayı teyit ediyor.

* Küresel büyümede sınırlı toparlanma eğilimi hizmetler öncülüğünde devam ediyor.

* Üretimdeki azalışın sanayi üretim endeksinin ima etti kadar derin olmadığını öngörüyoruz.

* Temmuz ayında yıllıklandırılmış cari açığın 20 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz.

* Çıktı açığında gerilemenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının ikinci çeyrekte gerilediği tahmin ediliyor. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.