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Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Açıkladı

Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Açıkladı

Enflasyon
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 11:11

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Başkan Karahan, yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 38 seviyesinin değişmediğini belirtti. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu.

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor.

Banka, yüzde 38'lik yıl sonu, yüzde 14'lük 2025 sonu ve yüzde 9'luk 2026 sonu tahminlerini değiştirmedi. Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Banka, yüzde 38'lik yıl sonu, yüzde 14'lük 2025 sonu ve yüzde 9'luk 2026 sonu tahminlerini değiştirmedi. Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Dezenflasyon süreci öngördüğümüz gibi başladı, kredi büyümesindeki yavaşlama belirginleşti.

*  Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz.

* Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları iç talepte yavaşlamayı teyit ediyor.

* Küresel büyümede sınırlı toparlanma eğilimi hizmetler öncülüğünde devam ediyor.

* Üretimdeki azalışın sanayi üretim endeksinin ima etti kadar derin olmadığını öngörüyoruz.

* Temmuz ayında yıllıklandırılmış cari açığın 20 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz.

*  Çıktı açığında gerilemenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının ikinci çeyrekte gerilediği tahmin ediliyor. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.

''Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının içinde seyretti. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama öngörülerle uyumlu seyretti. Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama sürüyor. Temmuz ayında çekirdek göstergelerdeki yükseliş manşete kıyasla sınırlı oldu.Ana eğilimdeki yavaşlamada temel mallar öne çıkıyor. Bazı dayanıklı mal kalemlerinde fiyat düşüşü izlemeye başladık.Dezenflasyon sürecinde hizmetlerde yavaşlama gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret etmektedir. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likiditeyi sterilize ediyoruz.''

''Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının içinde seyretti. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama öngörülerle uyumlu seyretti. Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama sürüyor. Temmuz ayında çekirdek göstergelerdeki yükseliş manşete kıyasla sınırlı oldu.Ana eğilimdeki yavaşlamada temel mallar öne çıkıyor. Bazı dayanıklı mal kalemlerinde fiyat düşüşü izlemeye başladık.Dezenflasyon sürecinde hizmetlerde yavaşlama gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret etmektedir. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likiditeyi sterilize ediyoruz.''

''Önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yapmaya başlayacak, likidite fazlasını sterilize etmeye devam edeceğiz. TCMB'nin 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 84,2 dolar oldu. Önceki 86,4 dolardı. TCMB'nin 2025 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 82,9 dolar oldu. Önceki 82,3 dolardı. TCMB'nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini yüzde 2,8 oldu. Önceki yüzde 2,6 idi. TCMB'nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini yüzde 0,7 oldu. Önceki yüzde 0,8 idi.''

''Önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yapmaya başlayacak, likidite fazlasını sterilize etmeye devam edeceğiz. TCMB'nin 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 84,2 dolar oldu. Önceki 86,4 dolardı. TCMB'nin 2025 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 82,9 dolar oldu. Önceki 82,3 dolardı. TCMB'nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini yüzde 2,8 oldu. Önceki yüzde 2,6 idi. TCMB'nin 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini yüzde 0,7 oldu. Önceki yüzde 0,8 idi.''
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