Menzil Şeyhinin 50 Liralık Market Alışverişi: '50 Liralık Bir Şey Ver' Dedi, Marketi Veresim Geldi'

Çevresindeki müritlerle birlikte bir markete giren Muhammed Saki Elhüseyni, kasiyere 'Bize 50 liralık bir şeyler ver.' dedi. kasiyerin '2 tane bisküvi vereyim Sultanım.' lafı üzerine '50 liralık bir şey ver.' diyerek markette gezindi. Eline aldığı bir ürünle kasaya yeniden gelen Muhammed Saki, parayı kasiyere vererek marketten çıktı. Görüntüler sosyal medyada '50 liralık bir şey ver.' dedi ya, marketi veresim geldi.' notuyla paylaşıldı. İşte o anlar; 🎥