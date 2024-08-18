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Menzil Şeyhinin 50 Liralık Market Alışverişi: '50 Liralık Bir Şey Ver' Dedi, Marketi Veresim Geldi'

Menzil Şeyhinin 50 Liralık Market Alışverişi: '50 Liralık Bir Şey Ver' Dedi, Marketi Veresim Geldi'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.08.2024 - 19:22

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Menzil Tarikatı şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin bir markette alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı. Çevresindeki kalabalıkla marketin içerisinde gezen Muhammed Saki 'Bize 50 liralık bir şeyler ver.' dedi. Kasiyerin bisküvi teklifini geri çeviren Saki, içeriden bir ürün aldıktan sonra parayı vererek marketten ayrıldı. O anlar '50 liralık bir şey ver' dedi ya, marketi veresim geldi.' başlığıyla paylaşıldı.

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Medyada sıklıkla lüks yaşantıları ve çakarlı araç konvoylarıyla gündeme gelen Menzil Tarikatı'nın şeyhlerinden biri olan Muhammed Saki Elhüseyni'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Medyada sıklıkla lüks yaşantıları ve çakarlı araç konvoylarıyla gündeme gelen Menzil Tarikatı'nın şeyhlerinden biri olan Muhammed Saki Elhüseyni'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çevresindeki müritlerle birlikte bir markete giren Muhammed Saki Elhüseyni, kasiyere 'Bize 50 liralık bir şeyler ver.' dedi. kasiyerin '2 tane bisküvi vereyim Sultanım.' lafı üzerine '50 liralık bir şey ver.' diyerek markette gezindi. Eline aldığı bir ürünle kasaya yeniden gelen Muhammed Saki, parayı kasiyere vererek marketten çıktı. Görüntüler sosyal medyada '50 liralık bir şey ver.' dedi ya, marketi veresim geldi.' notuyla paylaşıldı. İşte o anlar; 🎥

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