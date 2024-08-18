Menzil Şeyhinin 50 Liralık Market Alışverişi: '50 Liralık Bir Şey Ver' Dedi, Marketi Veresim Geldi'

Menzil Tarikatı şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin bir markette alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı. Çevresindeki kalabalıkla marketin içerisinde gezen Muhammed Saki 'Bize 50 liralık bir şeyler ver.' dedi. Kasiyerin bisküvi teklifini geri çeviren Saki, içeriden bir ürün aldıktan sonra parayı vererek marketten ayrıldı. O anlar '50 liralık bir şey ver' dedi ya, marketi veresim geldi.' başlığıyla paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medyada sıklıkla lüks yaşantıları ve çakarlı araç konvoylarıyla gündeme gelen Menzil Tarikatı'nın şeyhlerinden biri olan Muhammed Saki Elhüseyni'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın