Düğün Girişini Dansözle Yaptılar: Çiftin Rahat Tavırları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Düğünlerinde yaptıkları farklı girişlerle sosyal medyada gündem olan çiftlere bir yenisi daha eklendi. Misafirlerin karşısına dansözle çıkan çiftin rahat tavırları dikkat çekti.
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Kimi zaman geleneksel, kimi zaman da uçuk kaçık parti havasında geçen düğün konseptleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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Son olarak nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir çift, misafirlerin karşısısına dansözle çıktı. Gelin ve damadın arasında yürüyen dansöz, şarkı eşliğinde dans etmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları gelin ve damadın rahat tavırlarını konuştu. İşte o anlar; 🎥
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