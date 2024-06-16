Mentally I'm Here: Yorgunluğunuzu Dindirecek Şifa Niyetine Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı
Mentally I'm Here: Yorgunluğunuzu Dindirecek Şifa Niyetine Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı
Kimi anlarda mental olarak kendinizi yprgun hissedebilirsiniz. İşte tam da o anlarda sizi sakinleştirip mantıklı düşünmenize olanak sağlayacak o şarkılar...
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1. The Away Days - World Horizon
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2. The Beatles - Help!
3. Bleachers - I Wanna Get Better
4. Cat Power - Nothin But Time ft. Iggy Pop
5. Coldplay - Fix You
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6. Ed Sheeran - Save Myself
7. Johnny Cash - Hurt
8. Kelly Clarkson - People Like Us
9. The Killers - All These Things That I've Done
10. Meg Hutchinson - Home
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