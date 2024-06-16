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Mentally I'm Here: Yorgunluğunuzu Dindirecek Şifa Niyetine Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı

etiket Mentally I'm Here: Yorgunluğunuzu Dindirecek Şifa Niyetine Dinlemeniz Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 11:31

Kimi anlarda mental olarak kendinizi yprgun hissedebilirsiniz. İşte tam da o anlarda sizi sakinleştirip mantıklı düşünmenize olanak sağlayacak o şarkılar...

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1. The Away Days - World Horizon

2. The Beatles - Help!

3. Bleachers - I Wanna Get Better

4. Cat Power - Nothin But Time ft. Iggy Pop

5. Coldplay - Fix You

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6. Ed Sheeran - Save Myself

7. Johnny Cash - Hurt

8. Kelly Clarkson - People Like Us

9. The Killers - All These Things That I've Done

10. Meg Hutchinson - Home

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11. Nickelback - Lullaby

12. R.E.M. - Everybody Hurts

13. The Rembrandts - I'll Be There for You

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