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Melodileriyle Bizleri Mest Eden Şarkılar: Ses Sistemlerini Kendiliğinden Harekete Geçiren 14 Şarkı

etiket Melodileriyle Bizleri Mest Eden Şarkılar: Ses Sistemlerini Kendiliğinden Harekete Geçiren 14 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 10:01

Ses sistemlerinize mukayyet olun çünkü bu şarkılar sizi zor durumda bırakacak!

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1. Justin Timberlake - SexyBack ft. Timbaland

2. David Guetta - Titanium ft. Sia

3. Katy Perry - Dark Horse ft. Juicy J

4. Imagine Dragons - Believer

5. Dua Lipa - New Rules

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6. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love

7. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

8. Anne-Marie - Ciao Adios

9. Stromae - Alors on Danse

10. Peggy Gou - Nanana

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11. Madcon - Beggin

12. Usher - Yeah! ft. Lil Jon & Ludacris

13. Drake - God's Plan

14. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

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