Mehmet Şimşek'ten Üniversiteli Gençlere "Kara Para" Uyarısı: "Yakından Takipçisi Olacağız"

Türkiye'de 2021 ve 2022 yıllarında eğitimini bırakan üniversite öğrencilerinin sayısı ise 728 bin 490 olurken, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) rapora göre üniversite terk oranının en yüksek olduğu iller hayat pahalılığının daha çok hissedildiği büyükşehirler oldu.