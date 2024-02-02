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Mehmet Şimşek'ten Üniversiteli Gençlere "Kara Para" Uyarısı: "Yakından Takipçisi Olacağız"

Mehmet Şimşek'ten Üniversiteli Gençlere "Kara Para" Uyarısı: "Yakından Takipçisi Olacağız"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 11:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik 'gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması' uyarısında bulundu.

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Şimşek, Türkiye'nin FATF'in de gir listesinde bulunmasına neden olan suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Şimşek, Türkiye'nin FATF'in de gir listesinde bulunmasına neden olan suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Kamuoyunu bilinçlendirmek adına Şimşek, özellikle üniversite öğrencilerinin 'hesap kullandırma' faaliyetlerinde bulunduğunu hatırlatarak, MASAK'ın üniversite öğrencilerine bu konudaki gerekli bilgilendirmeyi yapmak için YÖK, RTÜK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla işbirliği yaptığını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmamalarını söyleyen Bakan Şimşek, "Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar" dedi.

Üniversite öğrencilerinin, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmamalarını söyleyen Bakan Şimşek, "Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar" dedi.

Şimşek, gençlerin alet olduğu bu durumun, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirmesine ve nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep olduğunu söyledi.

Şimşek, "Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler" derken, "Kara parayla mücadele, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi açısından da önem taşıyor. Devleti gelir kaybına uğratacak her türlü kayıt dışı işlemin yakından takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler" derken, "Kara parayla mücadele, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi açısından da önem taşıyor. Devleti gelir kaybına uğratacak her türlü kayıt dışı işlemin yakından takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2021 ve 2022 yıllarında eğitimini bırakan üniversite öğrencilerinin sayısı ise 728 bin 490 olurken, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) rapora göre üniversite terk oranının en yüksek olduğu iller hayat pahalılığının daha çok hissedildiği büyükşehirler oldu.

Verilerin detayları burada.

Şimşek, bu açıklamaları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Şimşek, bu açıklamaları sosyal medya hesabından da paylaştı.
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Bu ifadeler yorumlar da gecikmedi.

Bu ifadeler yorumlar da gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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