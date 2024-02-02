Mehmet Şimşek'ten Üniversiteli Gençlere "Kara Para" Uyarısı: "Yakından Takipçisi Olacağız"
Mehmet Şimşek'ten Üniversiteli Gençlere "Kara Para" Uyarısı: "Yakından Takipçisi Olacağız"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik 'gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması' uyarısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimşek, Türkiye'nin FATF'in de gir listesinde bulunmasına neden olan suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaları anlattı.
Üniversite öğrencilerinin, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmamalarını söyleyen Bakan Şimşek, "Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar" dedi.
Şimşek, "Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler" derken, "Kara parayla mücadele, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi açısından da önem taşıyor. Devleti gelir kaybına uğratacak her türlü kayıt dışı işlemin yakından takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Şimşek, bu açıklamaları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Bu ifadeler yorumlar da gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o yorumlardan bazıları.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda