Meğer Soyut Bir Anlamı Yokmuş: Ocağına İncir Ağacı Dikmek Deyimi Nereden Geliyor?

Gündelik hayatta duyduğumuz bazı deyimlerin, oldukça ilginç ve ibretlik hikayeleri olduğunu biliyor muydunuz? 'Ocağıma incir ağacı diktin' deyimi de tam olarak böyle… Meğer incir ağacının hikayesi, sanılandan çok daha derin kök salmış!