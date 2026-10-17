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Bahçe Uzmanları Açıkladı: Kış Bastırmadan Bu Bitkileri İçeri Alın

Bahçe Uzmanları Açıkladı: Kış Bastırmadan Bu Bitkileri İçeri Alın

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 19:40
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Kış yaklaşırken bahçe ve balkondaki hassas bitkilerin soğuktan korunması gerekiyor. Don, soğuğa duyarlı çok yıllık bitkilere ve çalılara zarar verebiliyor. Özellikle yaz boyunca dışarıda yetişen tropikal ve egzotik türlerin hava soğumadan içeri alınması öneriliyor.

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Bitkilerin kışlaması için seçilecek ortam en önemli adım adımlardan biri

Bitkilerin kışlaması için seçilecek ortam en önemli adım adımlardan biri

Bitkilerin kışı geçireceği yer, türün sıcaklık ihtiyacına göre belirleniyor. Isıtılan kapalı alanlar begonvil, gardenya, sardunya ve küpeli gibi sıcaklığa ihtiyaç duyan bitkiler için uygun bir seçenek oluşturuyor. Hibiskus, narenciye ve az sulanan begonvil ise ısıtılmayan kapalı alanlarda kışı geçirebiliyor.

Sukulentler ve kışın kuru tutulması gereken soğanlı bitkiler için iyi ışık alan pencere kenarları yeterli görülüyor. Don riskinin yüksek olduğu bölgelerde ise kış bahçeleri ya da iyi ışık alan kapalı mekanlar öneriliyor.

Taşıma işlemine hava kritik sıcaklıklara düşmeden başlanmalı ve bitkiler dikkatle hazırlanmalı.

Taşıma işlemine hava kritik sıcaklıklara düşmeden başlanmalı ve bitkiler dikkatle hazırlanmalı.

Bitkilerin içeri alınma zamanı, hava sıcaklığına ve türün soğuğa dayanıklılığına göre belirleniyor. Üstü kapalı dış alanlar da aşırı soğukta bitkileri korumayabiliyor.

Toprağa dikili bitkiler, köklere zarar verilmeden dikkatle sökülüyor. Fazla toprak temizleniyor, gerekirse saplar budanıyor ve bitki taze toprakla saksıya alınıyor. Sararmış, çürümüş ya da hastalıklı yapraklar ayıklanıyor. Taşımadan önce böcek, mantar hastalığı ve unlu bit gibi zararlılar için kontrol yapılması öneriliyor.

Kış aylarında sulama azaltılmalı ve kapalı ortamdaki düşük nem için yapraklara su püskürtülebilir.

Kış aylarında sulama azaltılmalı ve kapalı ortamdaki düşük nem için yapraklara su püskürtülebilir.

Kışın bitkilerin büyümesi yavaşladığı için su ihtiyacı da azalıyor. Aşırı sulama kök çürümesine neden olabiliyor. Sulamanın bitki türüne ve toprağın nem durumuna göre ayarlanması gerekiyor.

Yaprak uçlarındaki kahverengileşme ya da sararma her zaman susuzluktan kaynaklanmıyor. Kapalı ortamdaki düşük nem de buna yol açabiliyor. Nemi korumak için yapraklara su püskürtülebiliyor ya da saksılar bir arada gruplanabiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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