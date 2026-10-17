Bahçe Uzmanları Açıkladı: Kış Bastırmadan Bu Bitkileri İçeri Alın

Bitkilerin kışı geçireceği yer, türün sıcaklık ihtiyacına göre belirleniyor. Isıtılan kapalı alanlar begonvil, gardenya, sardunya ve küpeli gibi sıcaklığa ihtiyaç duyan bitkiler için uygun bir seçenek oluşturuyor. Hibiskus, narenciye ve az sulanan begonvil ise ısıtılmayan kapalı alanlarda kışı geçirebiliyor.

Sukulentler ve kışın kuru tutulması gereken soğanlı bitkiler için iyi ışık alan pencere kenarları yeterli görülüyor. Don riskinin yüksek olduğu bölgelerde ise kış bahçeleri ya da iyi ışık alan kapalı mekanlar öneriliyor.