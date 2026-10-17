Bahçe Uzmanları Açıkladı: Kış Bastırmadan Bu Bitkileri İçeri Alın
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Bitkilerin kışlaması için seçilecek ortam en önemli adım adımlardan biri
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Taşıma işlemine hava kritik sıcaklıklara düşmeden başlanmalı ve bitkiler dikkatle hazırlanmalı.
Kış aylarında sulama azaltılmalı ve kapalı ortamdaki düşük nem için yapraklara su püskürtülebilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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