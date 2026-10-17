Dünyanın En Çok Kazanan Şirketi Belli Oldu: Üç Ayda 107,4 Trilyon Kazandı

Samsung Electronics'in üçüncü çeyrek faaliyet karı 107,4 trilyon won oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 783, önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 artış anlamına geliyor.

Nvidia'nın aynı dönem için tahmini faaliyet karı 97 trilyon won seviyesindeydi. Haberde Samsung, dünyanın en yüksek çeyreklik faaliyet karını üreten şirket olarak tanımlanıyor.