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Dünyanın En Çok Kazanan Şirketi Belli Oldu: Üç Ayda 107,4 Trilyon Kazandı

Dünyanın En Çok Kazanan Şirketi Belli Oldu: Üç Ayda 107,4 Trilyon Kazandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 19:49
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Güney Kore merkezli Samsung Electronics, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 107,4 trilyon won faaliyet karı elde etti. Investing.com'un haberine göre bu rakam, Samsung'u dünyada en yüksek çeyreklik faaliyet karı üreten şirket konumuna getirdi. Analizde Nvidia'nın aynı dönem için tahmini faaliyet karının 97 trilyon won olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: Investing.com 

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Samsung'un üçüncü çeyrek faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 783 arttı.

Samsung'un üçüncü çeyrek faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 783 arttı.

Samsung Electronics'in üçüncü çeyrek faaliyet karı 107,4 trilyon won oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 783, önceki çeyreğe göre ise yüzde 20 artış anlamına geliyor.

Nvidia'nın aynı dönem için tahmini faaliyet karı 97 trilyon won seviyesindeydi. Haberde Samsung, dünyanın en yüksek çeyreklik faaliyet karını üreten şirket olarak tanımlanıyor.

KB Securities, Samsung'un dördüncü çeyrekte 114 trilyon won faaliyet karı elde etmesini bekliyor.

KB Securities, Samsung'un dördüncü çeyrekte 114 trilyon won faaliyet karı elde etmesini bekliyor.

Aracı kurum KB Securities, Samsung için 'Al' tavsiyesini koruyor ve hedef fiyatı 600.000 won olarak belirliyor. Dördüncü çeyrek faaliyet karı tahmini 114 trilyon won. Bunun 113 trilyon wonluk kısmının bellek iş kolundan, yani DRAM ve NAND ürünlerinden gelmesi bekleniyor.

HBM ortalama satış fiyatlarının 2027'de yıllık bazında yüzde 100'den fazla artması öngörülüyor. Bunun nedeni, HBM4 ürünlerine yönelik prim fiyatlandırma.

Aracı kurum, daha yüksek hissedar getirilerinin değerlemenin yeniden derecelendirilmesi için katalizör olabileceğini belirtiyor.

Aracı kurum, daha yüksek hissedar getirilerinin değerlemenin yeniden derecelendirilmesi için katalizör olabileceğini belirtiyor.

Samsung'un mevcut üç yıllık hissedar getirisi programında kalan 110 trilyon won kaynak bulunuyor. KB Securities bu kaynaktan 70-80 trilyon won nakit temettü ve 30-40 trilyon won değerinde pay iptali öngörüyor.

Samsung'un ileriye dönük fiyat/kazanç çarpanı yaklaşık 4 seviyesinde gösteriliyor. Aracı kurum, bu çarpanın kazanç beklentileriyle örtüşmediğini savunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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