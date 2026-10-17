Dünyanın En Çok Kazanan Şirketi Belli Oldu: Üç Ayda 107,4 Trilyon Kazandı
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Güney Kore merkezli Samsung Electronics, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 107,4 trilyon won faaliyet karı elde etti. Investing.com'un haberine göre bu rakam, Samsung'u dünyada en yüksek çeyreklik faaliyet karı üreten şirket konumuna getirdi. Analizde Nvidia'nın aynı dönem için tahmini faaliyet karının 97 trilyon won olduğu belirtiliyor.
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Kaynak: Investing.com
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Samsung'un üçüncü çeyrek faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 783 arttı.
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KB Securities, Samsung'un dördüncü çeyrekte 114 trilyon won faaliyet karı elde etmesini bekliyor.
Aracı kurum, daha yüksek hissedar getirilerinin değerlemenin yeniden derecelendirilmesi için katalizör olabileceğini belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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