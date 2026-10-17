Kimse Gerçek Adını Bilmiyor: Kim Bu Sanatçı?
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Bu testte yapman gereken şey çok basit: İpuçlarını ve hikayeyi doğru takip etmek. Bakalım bu dünyaca ünlü sanatçının kim olduğunu bulabilecek misin?
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Gerçek adı küresel şöhretinin çok gerisinde kaldı...
Takma ismiyse çocukluğundaki tombulluğundan geliyor.
Müzik yapımcılarından dolayı soyismini değiştirdi.
Çocukluğunda Elvis Presley'i taklit ediyordu.
Enstrüman hakimiyetiyle devasa bir ritim yeteneğine sahip.
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Müzik dünyasının arkasındaki gizli dahiydi.
Dünyanın en çok izlenen Super Bowl devre arası şovlarından birine imza attı
Peki kim bu sanatçı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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