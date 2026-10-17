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Kimse Gerçek Adını Bilmiyor: Kim Bu Sanatçı?

etiket Kimse Gerçek Adını Bilmiyor: Kim Bu Sanatçı?

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Begüm - Onedio Editörü
17.10.2026 - 20:01
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Bu testte yapman gereken şey çok basit: İpuçlarını ve hikayeyi doğru takip etmek. Bakalım bu dünyaca ünlü sanatçının kim olduğunu bulabilecek misin?

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Gerçek adı küresel şöhretinin çok gerisinde kaldı...

Dünya onu sahne adıyla tanısa da asıl adını bilen pek yok...

Takma ismiyse çocukluğundaki tombulluğundan geliyor.

Henüz iki yaşındayken ünlü bir güreşçiye benzetildiği için babası tarafından bu lakapla çağrılmaya başlandı.

Müzik yapımcılarından dolayı soyismini değiştirdi.

Latin soyadı yüzünden sadece belirli kalıplara sokulmak istenince 'Bu dünyadan değilmişim gibi hissettireceğim' diyerek kızıl gezegenin adını soyadı yaptı.

Çocukluğunda Elvis Presley'i taklit ediyordu.

Hawaii doğumlu sanatçı, henüz dört yaşındayken gösterilerde yer alarak şov dünyasına adım attı.

Enstrüman hakimiyetiyle devasa bir ritim yeteneğine sahip.

Sadece vokalist değil; sahne şovlarında canlı olarak davul, gitar ve basgitar çalabilen çok yönlü bir müzisyendir.

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Müzik dünyasının arkasındaki gizli dahiydi.

Kendi albümlerini çıkarmadan önce bir üretim ekibiyle dev isimlerin dünyaca ünlü hit şarkılarının yazarlığını ve yapımcılığını üstlendi.

Dünyanın en çok izlenen Super Bowl devre arası şovlarından birine imza attı

Sahnedeki dans koreografileri, enerjisi ve canlı vokal performansıyla modern dönemin en büyük sahne insanlarından biri kabul edilir.

Peki kim bu sanatçı?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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