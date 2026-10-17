Tek Bir Olay Yüzünden Japonlar 7.300 Yıl Önce Neredeyse Yok Oluyormuş

Hayatta kalanların güneyden kuzeye göç ettiği düşünülüyor. Yarık taş küpeler K-Ah'dan önce güneyde görülürken, patlamadan sonra kuzeyde hızla arttı. Demografik modeller de kuzeyde nüfus artışını destekliyor.

Kuzeye gelen yeni nüfus, Sobata geleneği olarak bilinen yeni bir çanak çömlek kompleksinin ortaya çıkmasına yol açtı. Kuzey Kyushu ve yakın adalarda K-Ah'dan kısa süre sonra taş zıpkınlar görüldü ve deniz avcılığının genişlediği anlaşılıyor.

Araştırmacılara göre Jomon toplumları ne tamamen çöktü ne de yalnızca hayatta kaldı. Patlama güneyde yüksek ölüm ve terk oranlarına, kuzeyde ise kayda değer bir nüfus artışına yol açtı.