Tek Bir Olay Yüzünden Japonlar 7.300 Yıl Önce Neredeyse Yok Oluyormuş
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Yaklaşık 7.300 yıl önce Japonya'nın Kyushu Adası'nın güneyinde, Doğu Çin Denizi'nin altındaki Kikai volkanı patladı. Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu felaketin Jomon avcı-toplayıcı topluluklarını bölgeye göre çok farklı biçimlerde etkilediğini ortaya koyuyor.
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Yaklaşık 7.300 yıl önce Kyushu'nun güneyindeki Kikai volkanı patladı ve bölgede büyük yıkıma yol açtı.
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Güney Kyushu'da Jomon nüfusu büyük ölçüde azaldı ve birçok bölgede kültürel süreklilik kesintiye uğradı.
Hayatta kalanlar kuzeye göç etti ve yeni kültürel gelenekler ortaya çıktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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