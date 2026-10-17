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Tek Bir Olay Yüzünden Japonlar 7.300 Yıl Önce Neredeyse Yok Oluyormuş

Tek Bir Olay Yüzünden Japonlar 7.300 Yıl Önce Neredeyse Yok Oluyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 20:00
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Yaklaşık 7.300 yıl önce Japonya'nın Kyushu Adası'nın güneyinde, Doğu Çin Denizi'nin altındaki Kikai volkanı patladı. Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu felaketin Jomon avcı-toplayıcı topluluklarını bölgeye göre çok farklı biçimlerde etkilediğini ortaya koyuyor. 

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Yaklaşık 7.300 yıl önce Kyushu'nun güneyindeki Kikai volkanı patladı ve bölgede büyük yıkıma yol açtı.

Yaklaşık 7.300 yıl önce Kyushu'nun güneyindeki Kikai volkanı patladı ve bölgede büyük yıkıma yol açtı.

Kikai-Akahoya (K-Ah) patlaması, Kyushu'nun yaklaşık 30 kilometre güneyinde, Doğu Çin Denizi'nin altındaki Kikai volkanında gerçekleşti. Patlama, piroklastik akıntılar, devasa tsunamiler, güçlü depremler ve kalın kül birikintileri gibi etkiler yarattı.

Enrico R. Crema ve ekibinin Science Advances dergisinde yayımlanan çalışması, Orta Holosen dönemi Japonya'sında bu volkanik felakete verilen farklı demografik tepkileri inceliyor.

Güney Kyushu'da Jomon nüfusu büyük ölçüde azaldı ve birçok bölgede kültürel süreklilik kesintiye uğradı.

Güney Kyushu'da Jomon nüfusu büyük ölçüde azaldı ve birçok bölgede kültürel süreklilik kesintiye uğradı.

Araştırmaya göre Güney Kyushu'da daha önce yaygın olan Jomon avcı-toplayıcı nüfusu büyük ölçüde azaldı. Birçok bölgede kültürel süreklilik de kesintiye uğradı.

Numerikawa'daki katmanlarda, felaket tabakasının üstünde hiç çanak çömlek bulunmaması bunun kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

Hayatta kalanlar kuzeye göç etti ve yeni kültürel gelenekler ortaya çıktı.

Hayatta kalanlar kuzeye göç etti ve yeni kültürel gelenekler ortaya çıktı.

Hayatta kalanların güneyden kuzeye göç ettiği düşünülüyor. Yarık taş küpeler K-Ah'dan önce güneyde görülürken, patlamadan sonra kuzeyde hızla arttı. Demografik modeller de kuzeyde nüfus artışını destekliyor.

Kuzeye gelen yeni nüfus, Sobata geleneği olarak bilinen yeni bir çanak çömlek kompleksinin ortaya çıkmasına yol açtı. Kuzey Kyushu ve yakın adalarda K-Ah'dan kısa süre sonra taş zıpkınlar görüldü ve deniz avcılığının genişlediği anlaşılıyor.

Araştırmacılara göre Jomon toplumları ne tamamen çöktü ne de yalnızca hayatta kaldı. Patlama güneyde yüksek ölüm ve terk oranlarına, kuzeyde ise kayda değer bir nüfus artışına yol açtı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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