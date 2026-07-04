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Meclise Gelen Yeni Trafik Yaasası Tasarısında Promil Sınırında Büyük Değişiklik Planlanıyor

Meclise Gelen Yeni Trafik Yaasası Tasarısında Promil Sınırında Büyük Değişiklik Planlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 18:47
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TBMM'ye sunulan yeni trafik düzenlemesi, alkollü araç kullanımı ve aday sürücülere yönelik kurallarda önemli değişiklikler içeriyor. Teklifin yasalaşması halinde, özel otomobil sürücüleri için geçerli olan 0.50 promil alkol sınırı 0.20 promile düşürülecek. Ayrıca trafikte tehlikeli davranışlarda bulunan aday sürücülerin ehliyetleri de doğrudan iptal edilecek.

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Mevcut sınırın çok altına çekilecek.

Mevcut sınırın çok altına çekilecek.

Mevcut uygulamada hususi otomobil sürücüleri için alkol sınırı 0.50 promil olarak uygulanırken, ticari ve kamu hizmeti veren araç sürücülerine daha düşük sınırlar getiriliyordu. TBMM'ye sunulan yeni teklif ise bu ayrımı kaldırarak tüm sürücüler için ortak bir sınır belirlemeyi hedefliyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, araç türü fark etmeksizin (hususi otomobil, ticari araç, motosiklet vb.) 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konulacak. Böylece trafikte alkol konusunda çok daha sıkı bir denetim dönemine geçilmiş olacak.

Aday sürücüler için de önemli değişiklikler geliyor.

Aday sürücüler için de önemli değişiklikler geliyor.

Yeni trafik teklifi, aday sürücülere yönelik kuralları da önemli ölçüde sıkılaştırıyor. Amaç, özellikle trafiği tehlikeye atan davranışların önüne geçmek ve yeni sürücüler üzerinde daha caydırıcı bir denetim mekanizması oluşturmak.

Teklife göre yalnızca ilk kez ehliyet alanlar değil, daha önce ehliyeti iptal edildikten sonra ceza süresini tamamlayıp yeniden sürücü belgesi almaya hak kazanan kişiler de 2 yıl boyunca 'aday sürücü' statüsünde olacak.

Bu deneme sürecinde drift yapmak ya da halk arasında 'makas atmak' olarak bilinen tehlikeli şerit değiştirme gibi ağır trafik ihlallerini gerçekleştiren aday sürücülerin ehliyetleri süresiz olarak iptal edilecek. Böylece söz konusu kişilerin yeniden ehliyet alabilmesi için süreci baştan tamamlaması gerekecek.

0.20 promil ne anlama geliyor?

0.20 promil ne anlama geliyor?

0.20 promil, kandaki alkol oranı açısından oldukça düşük bir eşik olarak kabul ediliyor. Bu seviyeye; kişinin kilosu, metabolizması ve tüketim şekline bağlı olarak tek kadeh düşük alkollü bir içeceğin ardından dahi ulaşılabiliyor. Ayrıca alkol içeren bazı ağız gargaraları veya şuruplar da kısa süreliğine alkolmetrede pozitif sonuç verebiliyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, direksiyon başına geçmeden önce tüketilen en küçük miktardaki alkol bile ciddi yaptırımlara yol açabileceğinden, 'bir kadehten bir şey olmaz' düşüncesi geçerliliğini yitirecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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