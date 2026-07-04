Meclise Gelen Yeni Trafik Yaasası Tasarısında Promil Sınırında Büyük Değişiklik Planlanıyor

Mevcut uygulamada hususi otomobil sürücüleri için alkol sınırı 0.50 promil olarak uygulanırken, ticari ve kamu hizmeti veren araç sürücülerine daha düşük sınırlar getiriliyordu. TBMM'ye sunulan yeni teklif ise bu ayrımı kaldırarak tüm sürücüler için ortak bir sınır belirlemeyi hedefliyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, araç türü fark etmeksizin (hususi otomobil, ticari araç, motosiklet vb.) 0.20 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konulacak. Böylece trafikte alkol konusunda çok daha sıkı bir denetim dönemine geçilmiş olacak.