Meclise Gelen Yeni Trafik Yaasası Tasarısında Promil Sınırında Büyük Değişiklik Planlanıyor
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TBMM'ye sunulan yeni trafik düzenlemesi, alkollü araç kullanımı ve aday sürücülere yönelik kurallarda önemli değişiklikler içeriyor. Teklifin yasalaşması halinde, özel otomobil sürücüleri için geçerli olan 0.50 promil alkol sınırı 0.20 promile düşürülecek. Ayrıca trafikte tehlikeli davranışlarda bulunan aday sürücülerin ehliyetleri de doğrudan iptal edilecek.
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Mevcut sınırın çok altına çekilecek.
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Aday sürücüler için de önemli değişiklikler geliyor.
0.20 promil ne anlama geliyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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