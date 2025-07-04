Meclis’te Zehirlenme Şüphesi: 100’den Fazla Kişi Hastanelik Oldu!
Kaynak: https://www.gercekgundem.com/guncel/m...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 100’den fazla vekil ve personel; ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gerçek Gündem’den Ünsal Ergel’in haberine göre; Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceği iddia edildi. Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 'Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim' dedi.
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Meclis’te 100’den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
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Milletvekili Sema Silkin Ün: “Sürekli kusuyorum”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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