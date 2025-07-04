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Meclis’te Zehirlenme Şüphesi: 100’den Fazla Kişi Hastanelik Oldu!

Meclis’te Zehirlenme Şüphesi: 100’den Fazla Kişi Hastanelik Oldu!

tbmm
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 08:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 100’den fazla vekil ve personel; ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gerçek Gündem’den Ünsal Ergel’in haberine göre; Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceği iddia edildi. Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 'Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim' dedi.

Kaynak: https://www.gercekgundem.com/guncel/m...
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Meclis’te 100’den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Meclis’te 100’den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel’in haberine göre; son iki gündür milletvekilleri ve Meclis personelinden 100'ü aşkın kişi; ishal, kusma ve yoğun halsizlik şikayetleriyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu. Edinilen bilgilere göre, şikayetler ilk olarak önceki gün başladı ve dün itibarıyla da artarak devam etti. Meclis yerleşkesinde görevli çok sayıda personel ve bazı milletvekilleri, benzer belirtilerle hastaneye sevk edildi.

Milletvekili Sema Silkin Ün: “Sürekli kusuyorum”

Milletvekili Sema Silkin Ün: “Sürekli kusuyorum”

Zehirlenme şüphesi yaşayan isimler arasında Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de bulunuyor. Gerçek Gündem’e konuşan Ün, “Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim” dedi. Ancak Ün, zehirlenmenin doğrudan yemekten kaynaklı olduğuna dair kesin bir kanaat olmadığını da belirtti. “Şikayeti olan arkadaşların çoğunluğu farklı yemekler yemiş. Yemekten olduğunu düşünmüyorum ama ciddi sayıda şikayetçi var” ifadelerini kullandı.

Bazı personel ise zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. Geçtiğimiz haftalarda Meclis çay ocaklarında tasarruf tedbirleri kapsamında damacana su yerine arıtma suyuna geçildiği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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