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Eğitim
MEB, Hayalet Sınıf Kuran Özel Okulların Ruhsatını, 403 Öğrencinin de Diplomasını İptal Etti

MEB, Hayalet Sınıf Kuran Özel Okulların Ruhsatını, 403 Öğrencinin de Diplomasını İptal Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.05.2025 - 14:35

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu belirlenen 4 özel okulun daha çalışma ruhsatını iptal ederek kapatılan okul sayısını 10’a yükseltti. Ayrıca 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023-2024 yılına ait denetimleri devam ederken hayalet sınıf kuran özel okulların kapatılma işlemleri de sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023-2024 yılına ait denetimleri devam ederken hayalet sınıf kuran özel okulların kapatılma işlemleri de sürüyor.

Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.

Son yapılan denetimlerde birlikte hayalet sınıf kurduğu tespit edilen 4 özel okulun daha okul açma ve çalıştırma ruhsatı, MEB tarafından iptal edildi.

Mezun olan öğrencilerin de diplomaları iptal ediliyor.

Mezun olan öğrencilerin de diplomaları iptal ediliyor.

Yapılan denetimler kapsamında cezalar sadece okullara değil öğrencilere de kesiliyor. 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alındı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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