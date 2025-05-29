MEB, Hayalet Sınıf Kuran Özel Okulların Ruhsatını, 403 Öğrencinin de Diplomasını İptal Etti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı 'hayalet sınıf' kurduğu belirlenen 4 özel okulun daha çalışma ruhsatını iptal ederek kapatılan okul sayısını 10’a yükseltti. Ayrıca 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023-2024 yılına ait denetimleri devam ederken hayalet sınıf kuran özel okulların kapatılma işlemleri de sürüyor.
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Mezun olan öğrencilerin de diplomaları iptal ediliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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