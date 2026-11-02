Mbappé'nin Çin Krizinde Özürler Yetmedi, Real Madrid'in Racing Santander Maçı Ekrana Gelmedi

Mbappé, sözlerinin 'düşüncesizce' olduğunu belirterek özür diledi. Real Madrid ve La Liga da açıklamalarından dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise futbolcunun özür açıklamasını 'ciddiyetle' karşıladığını duyurdu.

Çin Medya Grubu (CMG), CCTV'yi de bünyesinde bulunduruyor. Kurum 26 Ekim'de La Liga yayınlarını askıya aldığını açıklamış ve tartışmanın geride bırakılabilmesi için Mbappé, Real Madrid ve La Liga'dan gelecek özürlerin 'mutlak ön koşul' olduğunu belirtmişti. Özürlerin ardından CCTV'nin spor haberleri internet sitesi, kurumun açıklamaları not ettiğini bildirdi.