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Mbappé'nin Çin Krizinde Özürler Yetmedi, Real Madrid'in Racing Santander Maçı Ekrana Gelmedi

Mbappé'nin Çin Krizinde Özürler Yetmedi, Real Madrid'in Racing Santander Maçı Ekrana Gelmedi

Çin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 19:53
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Real Madrid pazar günü Racing Santander'ı 3-0 yendi ve bu maç Çin devlet televizyonu CCTV'nin iki spor kanalında da yayınlanmadı. Kylian Mbappé'nin bir röportajda kullandığı 'Çinli bir diktatör' sözü Çin'de büyük tepki toplamıştı. Mbappé, Real Madrid ve La Liga özür dilediler, Çin'de Real Madrid maçlarının yayını ise ekrana dönmedi.

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Racing Santander maçı CCTV'de yayınlanmadı.

Racing Santander maçı CCTV'de yayınlanmadı.

Real Madrid'in pazar günü Racing Santander ile oynadığı ve 3-0 kazandığı La Liga karşılaşması, CCTV'nin iki spor kanalında da yayımlanmadı. Böylece Çin devlet televizyonu, 26 Ekim'de aldığı La Liga yayınlarını durdurma kararını uygulamaya devam etti.

Karar, Mbappé, Real Madrid ve La Liga yönetiminin özrüne rağmen sürüyor.

Her şey bir röportajla başladı.

Her şey bir röportajla başladı.

Tartışma, Mbappé'nin verdiği bir röportajda kendisiyle ilgili gördüğü en komik internet esprisinden söz etmesiyle başladı. Fransız futbolcu, yüzünün başka bir kişinin fotoğrafına montajlandığı bir görseli anlatırken bu kişinin 'Çinli bir diktatör' olduğunu düşündüğünü söyledi.

Söz konusu görselde Mbappé'nin yüzü, Çin'in eski lideri Mao Zedong'un fotoğrafına yerleştirilmişti. Video yakın zamanda sosyal medyada yeniden yayılınca Çin'de tepki çekti.

Üç taraf özür diledi, CCTV yayını açmadı.

Üç taraf özür diledi, CCTV yayını açmadı.

Mbappé, sözlerinin 'düşüncesizce' olduğunu belirterek özür diledi. Real Madrid ve La Liga da açıklamalarından dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı ise futbolcunun özür açıklamasını 'ciddiyetle' karşıladığını duyurdu.

Çin Medya Grubu (CMG), CCTV'yi de bünyesinde bulunduruyor. Kurum 26 Ekim'de La Liga yayınlarını askıya aldığını açıklamış ve tartışmanın geride bırakılabilmesi için Mbappé, Real Madrid ve La Liga'dan gelecek özürlerin 'mutlak ön koşul' olduğunu belirtmişti. Özürlerin ardından CCTV'nin spor haberleri internet sitesi, kurumun açıklamaları not ettiğini bildirdi.

Migu Real Madrid maçını göstermedi, markalar çekildi.

Migu Real Madrid maçını göstermedi, markalar çekildi.

La Liga karşılaşmaları, Çin devletine ait China Mobile'ın dijital yayın platformu Migu üzerinden gösterilmeye devam ediyor. Platform cumartesi günü Barcelona'nın Alaves'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yayımladı ama Real Madrid'in maçına yer vermedi.

Tartışmanın ardından bazı büyük Çinli markalar Mbappé ile sponsorluk anlaşmalarını iptal etti. Futbolcunun Çin'deki Rednote adlı sosyal medya platformundaki hesabı da topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sessize alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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