Mbappé'nin Çin Krizinde Özürler Yetmedi, Real Madrid'in Racing Santander Maçı Ekrana Gelmedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Real Madrid pazar günü Racing Santander'ı 3-0 yendi ve bu maç Çin devlet televizyonu CCTV'nin iki spor kanalında da yayınlanmadı. Kylian Mbappé'nin bir röportajda kullandığı 'Çinli bir diktatör' sözü Çin'de büyük tepki toplamıştı. Mbappé, Real Madrid ve La Liga özür dilediler, Çin'de Real Madrid maçlarının yayını ise ekrana dönmedi.
Racing Santander maçı CCTV'de yayınlanmadı.
Her şey bir röportajla başladı.
Üç taraf özür diledi, CCTV yayını açmadı.
Migu Real Madrid maçını göstermedi, markalar çekildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın