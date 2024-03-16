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Mayıs Ayında Türkiye'de Ağırlayacağız: Muhteşem Bir Hayran Kitlesine Sahip The Blaze'in En İyi 13 Şarkısı

etiket Mayıs Ayında Türkiye'de Ağırlayacağız: Muhteşem Bir Hayran Kitlesine Sahip The Blaze'in En İyi 13 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 22:21

The Blaze Mayıs'ta Küçükçiftlik Park'ta, bizler de sizler için kocamaan bir liste hazırladık. İyi dinlemeleeer!

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1. The Blaze - Territory

2. The Blaze - Madly

3. The Blaze - Lonely

4. The Blaze - Dreamer

5. The Blaze ft. Octavian - Somewhere

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6. The Blaze - Rise

7. The Blaze - Queens

8. The Blaze - Heaven

9. The Blaze - Interlude

10. The Blaze - Breath

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11. The Blaze - Madly

12. The Blaze - She

13. The Blaze - Eyes

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