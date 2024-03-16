Mayıs Ayında Türkiye'de Ağırlayacağız: Muhteşem Bir Hayran Kitlesine Sahip The Blaze'in En İyi 13 Şarkısı
Mayıs Ayında Türkiye'de Ağırlayacağız: Muhteşem Bir Hayran Kitlesine Sahip The Blaze'in En İyi 13 Şarkısı
The Blaze Mayıs'ta Küçükçiftlik Park'ta, bizler de sizler için kocamaan bir liste hazırladık. İyi dinlemeleeer!
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1. The Blaze - Territory
2. The Blaze - Madly
3. The Blaze - Lonely
4. The Blaze - Dreamer
5. The Blaze ft. Octavian - Somewhere
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6. The Blaze - Rise
7. The Blaze - Queens
8. The Blaze - Heaven
9. The Blaze - Interlude
10. The Blaze - Breath
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11. The Blaze - Madly
12. The Blaze - She
13. The Blaze - Eyes
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