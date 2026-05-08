Mayıs Ayında 8 Metre Kar Birikti, Yollar Tünel Oldu: Görüntüler Türkiye'den!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 09:06

Bahar ayları geldi geliyor derken yurdun bir kısmı hala karla mücadele ediyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ekipler, yer yer 8 metreyi aşan kar kütleleri arasında çalışıyor. Yollar, kar tünellerini andırıyor. Kar, zaman zaman iş makinelerinin bile boyunu aşıyor.

Görüntüler Hakkari Yüksekova'dan!

Mayısın ilk haftası geride kalırken yurdun büyük bir kısmında bahar havaları etkili olmaya başladı. Ancak bazı kesimlerde de karla mücadele sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezindeki üs bölge yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bu alanda, zaman zaman zor anlar yaşanıyor. İş makinelerinin boyunu aşan kar, görenleri şaşkına çeviriyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan kişilerin mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor. Vatandaşlar da bu tünellerde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
