Mayıs Ayında 8 Metre Kar Birikti, Yollar Tünel Oldu: Görüntüler Türkiye'den!

Mayısın ilk haftası geride kalırken yurdun büyük bir kısmında bahar havaları etkili olmaya başladı. Ancak bazı kesimlerde de karla mücadele sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezindeki üs bölge yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bu alanda, zaman zaman zor anlar yaşanıyor. İş makinelerinin boyunu aşan kar, görenleri şaşkına çeviriyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan kişilerin mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor. Vatandaşlar da bu tünellerde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor