Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi: Renault Clio, Austral, Megane, Captur, Duster ve Rafale Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 00:04

Ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Fransız menşeli Renault, fiyat listeleriyle yakından takip ediliyor. Renault, Mayıs ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Piyasalarda ikinci el araç satışında bir durgunluk yaşanırken sıfır otomobil fiyatları yakından takip ediliyor. 

Peki, Clio, Austral, Megane, Captur ve Duster ne kadar oldu? 

İşte, Renault Mayıs 2026 fiyat listesi.

Renault fiyat listesi Mayıs 2026

Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio, Mayıs ayında 1.830.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Clio fiyat listesi Mayıs 2026

  • Evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL

  • esprit alpine TCe 115 EDC 2.035.000 TL

Renault Captur fiyat listesi Mayıs 2026

  • Techno Mild Hybrid EDC 140 hp 2.156.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Mayıs 2026

Renault Megane Sedan Fiyat Listesi

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.791.000 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.325.000 TL

Renault Megane E-Tech Elektrikli

  • Techno EV60 220 hp 2.273.000 TL

  • Esprit Alpine EV60 220 hp 2.486.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Mayıs 2026

  • techno mild hybrid 150 hp auto 2.626.000 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 3.056.000 TL

Renault Duster fiyat listesi Mayıs 2026

  • Evolution Eco-G 120 hp 1.825.000 TL

  • Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.080.000 TL

Renault Rafale fiyat listesi Mayıs 2026

  • esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 3.748.000 TL

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
