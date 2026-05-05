Mayıs 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 15:17

Almanya menşeli Opel, yeni ayda geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri Opel severler tarafından takip ediliyor. Opel, Mayıs ayında bazı modellerinde fiyat değişikliğine giderken bazı modellerinde ise fiyatları sabit tuttu. Ayrıca Opel, bu ay Astra modelini listelerden kaldırdı.

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Mayıs 2026 güncel fiyat listesi.

Opel fiyat listesi Mayıs 2026

Opel'in en uygun fiyatlı modeli olan Corsa, Mayıs ayında 1.535.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Mayıs 2026

  • 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 TL

  • 1.2 100 HP Hybrid Edition 1.999.000 TL

  • 1.2 136 HP e-DCT6 GS 2.119.000 TL

Corsa Elektrik

  • e-Corsa 100 kW GS 2.101.000 TL

Yeni Opel Frontera fiyat listesi Mayıs 2026

  • Hybrid 1.2 145 136 HP Edition 2.221.000 TL / e-DCT6 GS 2.342.000 TL

Frontera Elektrik

  • 44 kW GS 1.894.000 TL

Opel Mokka fiyat listesi Mayıs 2026

  • 1.2 130 HP Benzin Edition 1.988.000 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.650.000 TL

Opel Grandland fiyat listesi Mayıs 2026

  • Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 Edition 3.102.000 TL

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 3.179.000 TL

  • 157 kW Edition 3.460.000 TL

