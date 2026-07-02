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Mauro Icardi'nin Menajerinden Galatasaray Açıklaması: "Toplantı Olumlu Sonuçlanmadı"

Mauro Icardi'nin Menajerinden Galatasaray Açıklaması: "Toplantı Olumlu Sonuçlanmadı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2026 - 12:18
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Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli golcüdeki son duruma dair açıklama yayımladı. Pino, Galatasaray ile 18 Mayıs tarihindeki görüşmenin ardından başka herhangi bir müzakere yapılmadığını bildirdi. Öte yandan menajer, Icardi'nin sarı-kırmızılılardan oynama garantisi talep etmediğini vurguladı.

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İşte menajer Elio Pino’nun Mauro Icardi hakkındaki açıklaması:

İşte menajer Elio Pino’nun Mauro Icardi hakkındaki açıklaması:

'Sosyal medyada belirli hesaplar tarafından yayınlanan, müvekkilim Sayın Icardi'yi ve şahsımı sistematik olarak karalamayı amaçlayan asılsız bilgilere açıklık getirmek istiyorum.

18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi hususunda Galatasaray ile şahsım arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Tarafların beklentileri uyuşmadığı için bu toplantı olumlu sonuçlanmamıştır. Bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve böyle bir talebin asla yapılmadığını özellikle vurgulamak isterim.

Sonrasında başka bir toplantı veya görüşme yapılmamıştır. Ancak bu süreçte sosyal medyada ve genel olarak basında; asılsız bilgilerle bizleri karalamayı, Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki o güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlayan sistematik (ve açıkça organize ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik.

Sayın Başkan ile mükemmel bir ilişkimiz var; Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin en iyisi için kendisiyle iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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