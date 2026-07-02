Mauro Icardi'nin Menajerinden Galatasaray Açıklaması: "Toplantı Olumlu Sonuçlanmadı"
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Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli golcüdeki son duruma dair açıklama yayımladı. Pino, Galatasaray ile 18 Mayıs tarihindeki görüşmenin ardından başka herhangi bir müzakere yapılmadığını bildirdi. Öte yandan menajer, Icardi'nin sarı-kırmızılılardan oynama garantisi talep etmediğini vurguladı.
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İşte menajer Elio Pino’nun Mauro Icardi hakkındaki açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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