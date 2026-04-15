Masum Görünen Davranışlara Dikkat: Çocuklarda Şiddet Eğilimi Neden Olur?

Çocuklarda şiddet eğilimi tek bir nedene bağlı olarak gelişmez. Genetik yatkınlık ile çevresel etkilerin birleşimi sonucu ortaya çıkar. Özellikle fiziksel ya da duygusal istismara maruz kalma, aile içinde şiddete tanıklık etme, zorbalık yaşama gibi durumlar önemli risk faktörleri arasında yer alır. Çocuk, şiddeti çoğu zaman gözlem yoluyla öğrenir ve zamanla bu davranışı normal bir tepki olarak benimseyebilir.

Araştırmalar, aile ortamının belirleyici rol oynadığını açıkça gösteriyor. Sürekli tartışma yaşanan, sert disiplin yöntemlerinin uygulandığı ya da duygusal bağın zayıf olduğu ortamlarda büyüyen çocuklarda saldırganlık daha sık görülür.

Aynı şekilde ihmal edilme, yalnız bırakılma ya da yeterli ilgi görmeme gibi durumlar da çocuğun öfkesini kontrol edememesine yol açabilir. Çocuk, kendini ifade edemediği noktada şiddeti bir iletişim aracı olarak kullanmaya başlayabilir.

Bunun yanı sıra medya etkisi de göz ardı edilmemelidir. Şiddet içerikli diziler, oyunlar ve sosyal medya içerikleri, özellikle küçük yaşlarda gerçeklik algısını etkileyebilir. Çocuk, izlediği davranışları model alarak benzer tepkiler geliştirebilir. Bununla birlikte evde silah bulunması, ekonomik zorluklar ve sosyal destek eksikliği gibi faktörler de riski artırır. Beyin travmaları veya bazı nörolojik durumlar da davranış kontrolünü zorlaştırabilir.