Masum Bir Bebekten Katil Yaratmak: Tarihin En Acımasız İnsanlarının Çocukluk Fotoğrafları
Masum Bir Bebekten Katil Yaratmak: Tarihin En Acımasız İnsanlarının Çocukluk Fotoğrafları
Dünya tarihi, insan psikolojisinin karanlık köşelerini keşfetmemize yardımcı olan birçok trajik öyküye sahip. Bazı kişiliklerin doğuştan mı, yoksa çocukluklarında yaşadıkları travmalardan mı etkilendikleri konusundaki tartışmalar ise halen devam ediyor. Bu içeriğimizde, tarihin en eli kanlı insanlarından bazılarının çocukluk fotoğraflarını derledik.
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1. Heinrich Himmler
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2. Josef Mengele
3. Pol Pot
4. Saddam Hüseyin
5. Mao Zedong
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6. Ted Bundy
7. Aileen Wuornos
8. Vladimir Putin
9. Harold Shipman
10. Adolf Hitler
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