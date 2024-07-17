Masum Bir Bebekten Katil Yaratmak: Tarihin En Acımasız İnsanlarının Çocukluk Fotoğrafları

Josef Mengele, Nazi Almanyası döneminde Auschwitz toplama kampında görev yapmış olan bir Alman SS subaydı. Tıp alanında eğitim almış olan Mengele, Auschwitz'de tutsaklara yapılan insan deneyleri ile ün kazanmıştı. Özellikle ikizler üzerinde yaptığı deneyler ve diğer insanlık dışı tıbbi uygulamalarıyla biliniyor.

Mengele, tutsaklara işkence yapmış, ameliyatlar yapmış, genetik deneyler yapmış ve savaş suçları işlemişti. Savaşın sonunda kaçmayı başarmış ve sürgünde yaşamış, yakalanmadan öldü.

Mengele'nin eylemleri ve Auschwitz'deki faaliyetleri, Nazi Almanyası'nın insanlık suçu ve toplu katliamlarına dair trajik bir hatıra olarak tarihe geçti.