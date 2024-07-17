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Masum Bir Bebekten Katil Yaratmak: Tarihin En Acımasız İnsanlarının Çocukluk Fotoğrafları

Masum Bir Bebekten Katil Yaratmak: Tarihin En Acımasız İnsanlarının Çocukluk Fotoğrafları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 22:53 Son Güncelleme: 17.07.2024 - 23:00

Dünya tarihi, insan psikolojisinin karanlık köşelerini keşfetmemize yardımcı olan birçok trajik öyküye sahip. Bazı kişiliklerin doğuştan mı, yoksa çocukluklarında yaşadıkları travmalardan mı etkilendikleri konusundaki tartışmalar ise halen devam ediyor. Bu içeriğimizde, tarihin en eli kanlı insanlarından bazılarının çocukluk fotoğraflarını derledik.

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1. Heinrich Himmler

1. Heinrich Himmler

Heinrich Himmler Nazi Almanyası döneminde önemli bir figürdü ve Nazi rejiminin en güçlü adamlarından biri olarak kabul edilir. SS lideri olarak, Nazi Partisi içinde büyük bir otoriteye sahipti ve Hitler'in en güvendiği kişilerden biriydi. Himmler, Nazilerin ideolojik hedeflerini uygulamak için hem politik hem de askeri alanda önemli roller üstlendi. Ancak, onun liderliği altında gerçekleşen insanlık dışı eylemler ve toplama kamplarındaki işkenceler, onun tarihte karanlık bir figür olarak hatırlanmasına neden oldu.

2. Josef Mengele

2. Josef Mengele

Josef Mengele, Nazi Almanyası döneminde Auschwitz toplama kampında görev yapmış olan bir Alman SS subaydı. Tıp alanında eğitim almış olan Mengele, Auschwitz'de tutsaklara yapılan insan deneyleri ile ün kazanmıştı. Özellikle ikizler üzerinde yaptığı deneyler ve diğer insanlık dışı tıbbi uygulamalarıyla biliniyor.

Mengele, tutsaklara işkence yapmış, ameliyatlar yapmış, genetik deneyler yapmış ve savaş suçları işlemişti. Savaşın sonunda kaçmayı başarmış ve sürgünde yaşamış, yakalanmadan öldü.

Mengele'nin eylemleri ve Auschwitz'deki faaliyetleri, Nazi Almanyası'nın insanlık suçu ve toplu katliamlarına dair trajik bir hatıra olarak tarihe geçti.

3. Pol Pot

3. Pol Pot

Pol Pot dönemi, Kamboçya tarihinin en karanlık ve acı dolu zamanlarından biri olarak kabul ediliyor. 1976-1979 yılları arasında Demokratik Kampuçya'nın Başbakanı olarak Kamboçya'yı yöneten diktatör olarak tarihe geçti.

4. Saddam Hüseyin

4. Saddam Hüseyin

Saddam Hüseyin, Irak'ı sıkı bir biçimde yöneten ve ülkeyi baskıcı bir diktatörlük altında tutan bir liderdi. Saddam'ın yönetimi altında, Irak'ta çok sayıda insanın ölümüne neden olan çeşitli katliamlar gerçekleştiği biliniyor.

5. Mao Zedong

5. Mao Zedong

Mao Zedong, Çin'de büyük bir etki yaratan ve ülkeyi otoriter bir rejime dönüştüren bir liderdi. Mao'nun yönetimi altında gerçekleşen politikalar büyük insan kayıplarına ve acılara yol açtı.

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6. Ted Bundy

6. Ted Bundy

Ted Bundy, 20. yüzyılın en ünlü seri katillerinden biriydi. 24 Kasım 1946'da Vermont, ABD'de doğmuş ve 24 Ocak 1989'da Florida'da elektrikli sandalyede idam edildi.

Bundy, dış görünüşü ve sosyal becerileriyle çevresindeki insanlar için oldukça çekici biri olarak tanımlanmıştı. Yakışıklı ve zeki olduğu için çoğu insan tarafından güvenilir bulunmuş, bu da onun suç işlerken kurbanlarını kolayca yaklaşarak kandırmasına ve kaçırmasına olanak tanımıştı.

1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 30 genç kadını öldürmekle suçlandı ancak gerçek kurban sayısı muhtemelen daha yüksek. Bundy, kurbanlarını genellikle önce kaçırır, sonra tecavüz eder ve nihayetinde öldürürdü. Polis tarafından defalarca yakalanmasına rağmen, çeşitli kaçışlar ve hukuki hilelerle idam cezasından kaçmaya çalıştı. Sonunda 1978'de Florida'da yakalandı ve burada iki cinayet ve bir dizi diğer suçtan suçlu bulundu.

7. Aileen Wuornos

7. Aileen Wuornos

Amerika Birleşik Devletleri'nde seri cinayetler işleyen Aileen Wuornos'un ilk olarak 1989-1990 yıllarında Florida'da yedi erkek müşterisini öldürdüğü ve soyduğu iddia edilmişti. Wuornos, savunmasında müşterilerinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemiş ve cinayetlerini meşru müdafaa olarak işlediğini iddia etmişti.

Ancak 2002 tarihinde zehirli iğne ile idam edilmişti.

8. Vladimir Putin

8. Vladimir Putin

El-Kaide'nin kurucusu ve 11 Eylül 2001 saldırılarının arkasında olduğu düşünülen isim Usame bin Ladin, Suudi Arabistanlı bir işadamı ve radikal İslamcı bir lider olarak tanınmıştı. Saldırılarda yaklaşık 3.000 kişi hayatını kaybetmişti. El-Kaide örgütünü kurmuş ve bu örgütü dünya çapında terör eylemleri gerçekleştiren bir yapıya dönüştürmüştü.

9. Harold Shipman

9. Harold Shipman

Harold Shipman, İngiliz bir doktor ve seri katildir. Shipman'ın suçları genellikle morfin gibi yasadışı ilaçları kullanarak gerçekleştirilmiş. İddialara göre en az 236 hastasının ölümüne neden oldu.

2000 yılında 15 cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2004 yılında da cezaevinde intihar etti.

10. Adolf Hitler

10. Adolf Hitler

Adolf Hitler'in liderliğinde Nazi Almanyası'nın yürüttüğü soykırımlar ve savaşlar sonucunda yaklaşık 11 milyon insanın ölümünden sorumlu tutuluyor.

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