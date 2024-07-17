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Sümela Manastırı'nda Yeni Keşif: 'Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği' Sahnesi Ortaya Çıktı!

Sümela Manastırı'nda Yeni Keşif: 'Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği' Sahnesi Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.07.2024 - 08:39

Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı, insanlığın en değerli kültür varlıklarından birisi. UNESCO “Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi”nde yer alan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Sümela Manastırı'nda son olarak 'Hz. İsa'nı Son Akşam Yemeği' sahnesi ortaya çıkartıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı, denizden 1150, yerden ise 300 metre yükseklikte yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı, denizden 1150, yerden ise 300 metre yükseklikte yer alıyor.

Meşhur Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Sümela, o zamanlarda bölgenin en önemli okulu olarak biliniyordu ve pek çok keşiş yetiştirmişti.

2015 yılında başlayan çevre düzenlemesi ve restorasyonla manastırı ulaşan merdivenler onarıldı, su kemerleri tamir edildi.

2015 yılında başlayan çevre düzenlemesi ve restorasyonla manastırı ulaşan merdivenler onarıldı, su kemerleri tamir edildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Manastır içindeki Ana Kaya Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mayıs ayında duvar resimleri restorasyonu başlatıldı. 

Restorasyon üzerinde çalışan ekipler, kilisenin dış cephesinde yer alan 5 önemli sahne üzerinde çalışıyor.

Bu önemli sahnelerden biri olan ve tahribat sonucu belirginliğini kaybeden 'Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği' sahnesi gün yüzüne çıkarıldı.

Bu önemli sahnelerden biri olan ve tahribat sonucu belirginliğini kaybeden 'Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği' sahnesi gün yüzüne çıkarıldı.

Restoratör Şenol Aktaş, bu sahnenin restore sonucu ortaya çıktığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

'Daha öncesinde bu çizikler yüzünden görünmeyen freskler ve sahnelerimiz vardı. Bu sahneler arasında özellikle 'Son Akşam Yemeği' var, daha önceleri çiziklerden anlaşılmıyordu. Çiziklerin içini boyadığımızda çok güzel bir görüntü ortaya çıktı'

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bazı freskler için de koruma çalışmaları yürütülecek.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bazı freskler için de koruma çalışmaları yürütülecek.

'Önceliğimiz koruma ve onarma üzerine. Gelecekte farklı bir yöntem olarak daha yukarılardan başlayarak aşağılara ineceğimiz bir sistem olacak. Şu anda yukarılara erişemiyoruz. İçerideki çalışmaları tamamladıktan sonra dışarıdaki çalışmalarımız başlayacak. Yukarıdaki fresklere de bir koruma çalışmamız olacak'

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