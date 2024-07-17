Sümela Manastırı'nda Yeni Keşif: 'Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği' Sahnesi Ortaya Çıktı!
Sümela Manastırı'nda Yeni Keşif: 'Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği' Sahnesi Ortaya Çıktı!
Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı, insanlığın en değerli kültür varlıklarından birisi. UNESCO “Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi”nde yer alan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Sümela Manastırı'nda son olarak 'Hz. İsa'nı Son Akşam Yemeği' sahnesi ortaya çıkartıldı!
Kaynak: Anadolu Ajansı
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı, denizden 1150, yerden ise 300 metre yükseklikte yer alıyor.
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2015 yılında başlayan çevre düzenlemesi ve restorasyonla manastırı ulaşan merdivenler onarıldı, su kemerleri tamir edildi.
Bu önemli sahnelerden biri olan ve tahribat sonucu belirginliğini kaybeden 'Hz. İsa'nın Son Akşam Yemeği' sahnesi gün yüzüne çıkarıldı.
Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bazı freskler için de koruma çalışmaları yürütülecek.
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