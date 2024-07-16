Leonardo da Vinci'nin 4 Kadın Portresinden Biri Olan 'Kakımlı Kadın'daki Kakımın Gizli Anlamı!
Leonardo da Vinci'nin 4 Kadın Portresinden Biri Olan 'Kakımlı Kadın'daki Kakımın Gizli Anlamı!
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Dünyanın en önemli sanatçılarından biri kabul edilen Leonardo da Vinci, Rönesans'ın şekillenmesinde büyük rol üstlenmişti.
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Kendisini tanıdığınız en meşhur tablosu büyük ihtimalle yıllardır gizemini koruyan Mona Lisa'dır.
1489-1490 yıllarına tarihlenen 'Kakımlı Kadın' portresinin kim olduğu aslında belli.
Cecilia da bu aşka karşılık vermiş, Sforza'ya gitmiş ve kendisine bir çocuk doğurmuştu.
Cecilia Gallerani'nin portresi, aşkı ve bağlılığı temsil ediyor.
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Bu portrenin en büyük detayı ise hiç şüphesiz bir gelincik türü olan kakım.
Ayrıca İtalyan Rönesans kültüründe gelinciklerin hamile kadınları koruduklarına inanılıyor.
Kakımın aynı zamanda Herakles'in doğuşuna gönderme yaptığı da düşünülüyor.
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