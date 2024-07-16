Leonardo da Vinci'nin 4 Kadın Portresinden Biri Olan 'Kakımlı Kadın'daki Kakımın Gizli Anlamı!

Leonardo da Vinci, deyim yerindeyse elinden her iş gelen bir dahiydi. Bugün kendisini meşhur tablolarıyla ansak da kendisi tıp, matematik, fizik gibi konularda da ilklere imza atmıştı.

Peki Da Vinci, en meşhur tablolarından birisi olan Kakımlı Kadın'a ne gibi anlamlar gizlemişti?

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