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Leonardo da Vinci'nin 4 Kadın Portresinden Biri Olan 'Kakımlı Kadın'daki Kakımın Gizli Anlamı!

Leonardo da Vinci'nin 4 Kadın Portresinden Biri Olan 'Kakımlı Kadın'daki Kakımın Gizli Anlamı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.07.2024 - 15:55

Leonardo da Vinci, deyim yerindeyse elinden her iş gelen bir dahiydi. Bugün kendisini meşhur tablolarıyla ansak da kendisi tıp, matematik, fizik gibi konularda da ilklere imza atmıştı.

Peki Da Vinci, en meşhur tablolarından birisi olan Kakımlı Kadın'a ne gibi anlamlar gizlemişti?

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Dünyanın en önemli sanatçılarından biri kabul edilen Leonardo da Vinci, Rönesans'ın şekillenmesinde büyük rol üstlenmişti.

Dünyanın en önemli sanatçılarından biri kabul edilen Leonardo da Vinci, Rönesans'ın şekillenmesinde büyük rol üstlenmişti.

Resim, heykel, bilim, mimari, mühendislik, müzik ve anatomi gibi alanlarda ortaya koyduğu çığı açıcı eserlerle Da Vinci, yalnızca Rönesans'ın değil, aynı zamanda bütün dünyanın en büyük dehalarından birisi olarak kabul görür.

Kendisini tanıdığınız en meşhur tablosu büyük ihtimalle yıllardır gizemini koruyan Mona Lisa'dır.

Kendisini tanıdığınız en meşhur tablosu büyük ihtimalle yıllardır gizemini koruyan Mona Lisa'dır.

Leonardo da Vinci, Mona Lisa'nın yanısıra 3 tane daha kadın portresi resmetmiştir. Her birinin de gizli bir anlam taşıdığı düşünülür...

1489-1490 yıllarına tarihlenen 'Kakımlı Kadın' portresinin kim olduğu aslında belli.

1489-1490 yıllarına tarihlenen 'Kakımlı Kadın' portresinin kim olduğu aslında belli.

Kakımlı Kadın'daki kişi, babası dükün emreinde çalışan Cecilia Gallerani'ydi. Babasının emrinde çalıştığı dük Ludovico Sforza ise bu güzel kadına takıntılıydı!

Cecilia da bu aşka karşılık vermiş, Sforza'ya gitmiş ve kendisine bir çocuk doğurmuştu.

Cecilia da bu aşka karşılık vermiş, Sforza'ya gitmiş ve kendisine bir çocuk doğurmuştu.

Ancak Sforza, iş evlilik konusuna gelince Cecilia'ya tercih etmemiş, kendisi gibi bir soylu kadınla evlenmişti. 

Leonardo da Vinci'ye de bu tabloyu Sforza'nın yaptırdığı kabul ediliyor.

Cecilia Gallerani'nin portresi, aşkı ve bağlılığı temsil ediyor.

Cecilia Gallerani'nin portresi, aşkı ve bağlılığı temsil ediyor.

Sola doğru olan bakışları, bizlere orada başka birisinin varlığını hissettiriyor adeta.

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Bu portrenin en büyük detayı ise hiç şüphesiz bir gelincik türü olan kakım.

Bu portrenin en büyük detayı ise hiç şüphesiz bir gelincik türü olan kakım.

Cecilia'nın soyadının ilk kısmı, Yunanca'da 'gelincik' veya 'kakım' anlamına gelen 'gale' kelimesine benziyor. 

Beyaz kürklü kakımın, iki aşığı sembolize ettiği düşünülüyor.

Ayrıca İtalyan Rönesans kültüründe gelinciklerin hamile kadınları koruduklarına inanılıyor.

Ayrıca İtalyan Rönesans kültüründe gelinciklerin hamile kadınları koruduklarına inanılıyor.

Dolayısıyla tablonun aslında Cecilia'nın hamile olmasına gönderme yaptırdığı da düşünülüyor.

Kakımın aynı zamanda Herakles'in doğuşuna gönderme yaptığı da düşünülüyor.

Kakımın aynı zamanda Herakles'in doğuşuna gönderme yaptığı da düşünülüyor.

Herakles'in üvey annesi Hera, Herakles'in doğumuna kimsenin yardım etmemesini emretmişti. Fakat Galanthis, bu isteklere rağmen Alcmene'nin Herakles'i doğurmasına yardım etmişti. 

Hera, ceza olarak Alcmene'yi bir kakıma dönüştürmüştü!

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