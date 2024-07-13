Cemal Süreya'nın Detaylarında Kaybolacağınız İmzasının Bugüne Kadar Fark Etmediğiniz Anlamı
Cemal Süreya'nın Detaylarında Kaybolacağınız İmzasının Bugüne Kadar Fark Etmediğiniz Anlamı
Ünlü şairimiz Cemal Süreya'yı tanımayan, bir dizesini okumamış olan muhtemelen yoktur. Aşkımızı doyasıya haykırdığımız, yeri geldiğinde aşk acımıza ortak olan Cemal Süreya, aynı zamanda büyük bir tasarımcı. Nasıl mı?
Elbette dillere destan imzasına saklamış olduğu birden fazla anlam sayesinde...
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"Ölüyorum tanrım. Bu da oldu işte...Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum tanrım."
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Özellike Tomris ile yaşadığı aşkı dizelerine de yansıtan Cemal Süreya, aşkı en iyi tanıyabileceğiniz şairlerimizden birisi.
Yazarların ve şairlerin arasında en farklı imzaya sahip olan da hiç şüphesiz Cemal Süreya'dır.
Ünlü yazar ve şair Sunay Akın ise bu imzanın aslında Cemal Süreya'nın silüeti olduğunu düşünüyor.
Bugüne kadar Sunay Akın'ın düşüncesi kabul görmüş durumda. Peki Cemal Süreya'nın bu imzasında başka gizli anlamlar da olamaz mı?
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Acaba Cemal Süreya, imzasına bir de İstanbul silüeti gizlemiş olabilir mi? Yoksa sadece bir tesadüf mü...
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