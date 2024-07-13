Cemal Süreya'nın Detaylarında Kaybolacağınız İmzasının Bugüne Kadar Fark Etmediğiniz Anlamı

Bu gizemli imzanın sırrını çözmek için birçok farklı iddia atılmıştır ortaya. Öyle ki bu imza hakkında denemeler kaleme alınmış, yazılar yazılmıştır.

Deneme yazarı Salah Birsel, imzadaki çıkıntının bir melon şapka olduğunu söylerken şair Metin Altıok ise bunun bir fötr şapka olduğunu düşünerek şöyle yazar;