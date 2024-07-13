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Cemal Süreya'nın Detaylarında Kaybolacağınız İmzasının Bugüne Kadar Fark Etmediğiniz Anlamı

Cemal Süreya'nın Detaylarında Kaybolacağınız İmzasının Bugüne Kadar Fark Etmediğiniz Anlamı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 12:56

Ünlü şairimiz Cemal Süreya'yı tanımayan, bir dizesini okumamış olan muhtemelen yoktur. Aşkımızı doyasıya haykırdığımız, yeri geldiğinde aşk acımıza ortak olan Cemal Süreya, aynı zamanda büyük bir tasarımcı. Nasıl mı? 

Elbette dillere destan imzasına saklamış olduğu birden fazla anlam sayesinde...

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"Ölüyorum tanrım. Bu da oldu işte...Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum tanrım."

"Ölüyorum tanrım. Bu da oldu işte...Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum tanrım."

Üvercinka, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri gibi pek çok şiir kitabıyla bizleri en derinden etkileyen Cemal Süreya, Cumhuriyet Dönemi şairlerimizden biri.

Özellike Tomris ile yaşadığı aşkı dizelerine de yansıtan Cemal Süreya, aşkı en iyi tanıyabileceğiniz şairlerimizden birisi.

Özellike Tomris ile yaşadığı aşkı dizelerine de yansıtan Cemal Süreya, aşkı en iyi tanıyabileceğiniz şairlerimizden birisi.

Kendisi hakkında bugüne kadar pek çok efsane duyduğunuz Cemal Süreya, bugün de kendisi hakkında merak uyandıran konularla gündemimize gelmeye devam ediyor.

Yazarların ve şairlerin arasında en farklı imzaya sahip olan da hiç şüphesiz Cemal Süreya'dır.

Yazarların ve şairlerin arasında en farklı imzaya sahip olan da hiç şüphesiz Cemal Süreya'dır.

Bu gizemli imzanın sırrını çözmek için birçok farklı iddia atılmıştır ortaya. Öyle ki bu imza hakkında denemeler kaleme alınmış, yazılar yazılmıştır. 

Deneme yazarı Salah Birsel, imzadaki çıkıntının bir melon şapka olduğunu söylerken şair Metin Altıok ise bunun bir fötr şapka olduğunu düşünerek şöyle yazar;

Cemal'in imzasındaki fötrBazen başında da olurduYalnız biraz amatörBiraz da mahçup dururdu

Ünlü yazar ve şair Sunay Akın ise bu imzanın aslında Cemal Süreya'nın silüeti olduğunu düşünüyor.

Ünlü yazar ve şair Sunay Akın ise bu imzanın aslında Cemal Süreya'nın silüeti olduğunu düşünüyor.

Sunay Akın, bu düşüncesini ise şu sözlerle açıklıyor;

'İmzanın en sonunda oluşmuş olan çengel gibi duran çıkıntıdan tutup aşağıya doğru çekip dik hale getirince, bir insan profili görülüyor. Profildeki kişi ise Cemal Süreya'nın kendisi. Şapka gibi görünen kısım ise Süreya'nın burnu. Burnun hemen altında yer alan dudaklarda ise Süreya'nın dudaklarından hiç eksik etmediği tüten sigarası yer alıyor. Şairin adı olan Cemal, zaten yüz güzelliği anlamına geliyor. İmzada kulak bulunmuyor. Ünlü şair şimdi Haliç kıyısındaki Kulaksız Mezarlığı'nda yatıyor.'

Bugüne kadar Sunay Akın'ın düşüncesi kabul görmüş durumda. Peki Cemal Süreya'nın bu imzasında başka gizli anlamlar da olamaz mı?

Bugüne kadar Sunay Akın'ın düşüncesi kabul görmüş durumda. Peki Cemal Süreya'nın bu imzasında başka gizli anlamlar da olamaz mı?

Twitter'da Nisan Erdem adlı kullanıcı, Cemal Süreya'nın imzalamış olduğu bu kitabı paylaştı. 

İmzadaki çıkıntıyla İstanbul yazısının benzerliğini görüyor musunuz?

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Acaba Cemal Süreya, imzasına bir de İstanbul silüeti gizlemiş olabilir mi? Yoksa sadece bir tesadüf mü...

Acaba Cemal Süreya, imzasına bir de İstanbul silüeti gizlemiş olabilir mi? Yoksa sadece bir tesadüf mü...

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