Birçoğu Ülkemizde Keşfedilen Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Arkeolojik Bulgular
Birçoğu Ülkemizde Keşfedilen Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Arkeolojik Bulgular
Gezegenimiz hala tam olarak keşfedemediğimiz sırlarla dolu. Okyanuslarda ne var, toprağın altında gizli kalan neler var? Birazdan göreceğiniz arkeolojik bulguların da gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekeceksiniz.
Kaynak: James Lucas
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1. Antakya'da keşfedilen müthiş büyüklükte bir Roman mozaiği.
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2. İtalya'da üzüm bağlarının altında bulunan bir Roma mozaiği.
3. Yine ülkemizde keşfedilen 2400 yıllık iskelet mozaiği: "Neşeli olun, hayattan zevk alın."
4. 2011'de keşfedilen ve yaklaşık 120 milyon yıllık olduğu düşünülen bir dinozor iskeleti. Bilim insanları, bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş dinozor olduğunu düşünüyor.
5. Fırat Nehri kıyılarında bulunan yaklaşık 2000 yıllık bir Roma mozaiği.
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6. 1628 yılında ilk seferine çıkan fakat kısa süre batan İsveç savaş gemisi, 333 yıl sonra neredeyse sağlam bir şekilde sualtından çıkartıldı.
7. M.S. 79 yılında yerle bir olan Pompeii'de bugünkü fast-food satıcılarını anımsatan bir keşif yapıldı.
8. 2022 yılında Londra'da keşfedilen en büyük Roma mozaiği.
9. 2008 yılında Bulgaristan'da keşfedilen bir at arabasının ve atların iskeleti.
10. Pompeii'de 2000 yıl öncesine ait olan "Dikkat: Köpek Var" tabelası.
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