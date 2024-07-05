Türkiye'nin Meşhur Kırmızı Beyaz Çay Tabağının Gizli Anlamını Biliyor musunuz?

Türkiye'de çay denince akan sular durur. Çayın içilemeyeceği herhangi bir saat yoktur bizler için. Tabii çayın eşlikçileri de bir o kadar önemli. Örneğin yıllardır vazgeçemediğimiz, kırmızı beyaz tasarımıyla herkesin en az bir kez kullandığı çay tabakları!

Peki bu meşhur kırmızı beyaz çay tabaklarının ardında yatan gizli anlamı biliyor musunuz?

Kaynak: Etimoloji