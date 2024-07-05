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Türkiye'nin Meşhur Kırmızı Beyaz Çay Tabağının Gizli Anlamını Biliyor musunuz?

Türkiye'nin Meşhur Kırmızı Beyaz Çay Tabağının Gizli Anlamını Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.07.2024 - 18:21

Türkiye'de çay denince akan sular durur. Çayın içilemeyeceği herhangi bir saat yoktur bizler için. Tabii çayın eşlikçileri de bir o kadar önemli. Örneğin yıllardır vazgeçemediğimiz, kırmızı beyaz tasarımıyla herkesin en az bir kez kullandığı çay tabakları!

Peki bu meşhur kırmızı beyaz çay tabaklarının ardında yatan gizli anlamı biliyor musunuz?

Kaynak: Etimoloji

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Yaklaşık 8 milyar insan arasında en çok çay tüketen kişiler, elbette Türkler.

Yaklaşık 8 milyar insan arasında en çok çay tüketen kişiler, elbette Türkler.

Son yapılan araştırmalara göre Türkiye, kişi başına en çok çay tüketen ülke konumunda. Haliyle çayla ilgili pek çok kıstasımız var. 

Çay dediğin tavşan kanı olacak bir kere. İnce belli bardak da tercihimiz.

Tercih ettiğimiz bir bardak olur da tabak olmaz mı hiç! Evlerde, çay ocaklarında, cafelerde görebileceğimiz bu çay tabağı tasarımı ülkemizde bir hayli popüler.

Tercih ettiğimiz bir bardak olur da tabak olmaz mı hiç! Evlerde, çay ocaklarında, cafelerde görebileceğimiz bu çay tabağı tasarımı ülkemizde bir hayli popüler.

Kabul edin, bu bardak ve tabakla içtiğiniz çayın tadı da bir başka. Peki nasıl oluyor bu?

Görmüş olduğunuz meşhur kırmızı beyaz çay tabağının aslında bir ismi var: Nalbeki. Acem çay tabağı olarak da bilinen bu tabağın tasarımının kime ait olduğu muamma.

Görmüş olduğunuz meşhur kırmızı beyaz çay tabağının aslında bir ismi var: Nalbeki. Acem çay tabağı olarak da bilinen bu tabağın tasarımının kime ait olduğu muamma.

Kökeninin İran'a ait olduğu düşünülen bu tabağı ilk olarak kimin tasarladığı bilinmiyor. İran'da kullanılan bu çay tabağı, zamanla Türkiye'de de kullanılmaya başlanıyor ve bir hayli seviliyor.

Acem çay tabağının ise muhtemelen daha önce duymadığınız birkaç gizli anlamı var.

Acem çay tabağının ise muhtemelen daha önce duymadığınız birkaç gizli anlamı var.

Öncelikle tabaktaki kırmızı şeritler, çayın renginin daha parlak görünmesini sağlıyor. 

Fakat bu kırmızı boyaların aslında köydeki yaşamı da temsil ettiği düşünülüyor. Tabaktaki kırmızı renkli boyalar, köylü kadınların parmaklarını anımsatıyor!

Tabağın etrafında bulunan 7 tane kırmızı desenin, haftanın günlerini de temsil ettiğini düşünenler var.

Kırmızı renkler tamam. Peki ya tabaktaki altın sarısı motiflerin bir anlamı var mı?

Kırmızı renkler tamam. Peki ya tabaktaki altın sarısı motiflerin bir anlamı var mı?

Kırmızı beneklerin arasında bulunan motifler, Rumi olarak adlandırılıyor. Rumi, “Anadolu’ya ait” manasına geliyor. 

Altın sarısının bardakta da tercih edilmesiyle, hem parlak hem de şık bir görüntü oluşuyor!

Bizlere de tavşan kanı çaylarımızı keyifle yudumlamak kalıyor.

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