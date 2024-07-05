Türkiye'nin Meşhur Kırmızı Beyaz Çay Tabağının Gizli Anlamını Biliyor musunuz?
Türkiye'nin Meşhur Kırmızı Beyaz Çay Tabağının Gizli Anlamını Biliyor musunuz?
Türkiye'de çay denince akan sular durur. Çayın içilemeyeceği herhangi bir saat yoktur bizler için. Tabii çayın eşlikçileri de bir o kadar önemli. Örneğin yıllardır vazgeçemediğimiz, kırmızı beyaz tasarımıyla herkesin en az bir kez kullandığı çay tabakları!
Peki bu meşhur kırmızı beyaz çay tabaklarının ardında yatan gizli anlamı biliyor musunuz?
Kaynak: Etimoloji
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 8 milyar insan arasında en çok çay tüketen kişiler, elbette Türkler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tercih ettiğimiz bir bardak olur da tabak olmaz mı hiç! Evlerde, çay ocaklarında, cafelerde görebileceğimiz bu çay tabağı tasarımı ülkemizde bir hayli popüler.
Görmüş olduğunuz meşhur kırmızı beyaz çay tabağının aslında bir ismi var: Nalbeki. Acem çay tabağı olarak da bilinen bu tabağın tasarımının kime ait olduğu muamma.
Acem çay tabağının ise muhtemelen daha önce duymadığınız birkaç gizli anlamı var.
Kırmızı renkler tamam. Peki ya tabaktaki altın sarısı motiflerin bir anlamı var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın