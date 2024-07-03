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"Bana Hiç Duymadığım Bir Şey Söyle" Akımında Bilgi Şöleni Yaratan Birbirinden İlginç Paylaşımlar

"Bana Hiç Duymadığım Bir Şey Söyle" Akımında Bilgi Şöleni Yaratan Birbirinden İlginç Paylaşımlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.07.2024 - 10:05

Sosyal medyanın en yararlı akımlarından biri hiç şüphesiz 'bana bilmediğim bir şey söyleyin' akımı. Bir kullanıcının bu notu düşerek paylaştığı fotoğrafı sayesinde, bizler de ufuk açıcı bilgiler öğreniyoruz.

Bakalım bu kez neler neler söylenmiş?

Dilerseniz başlamadan önce başka bilgilere de göz atabilirsiniz!

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"Bana hiç duymadığım bir şey söyleyin" notunun yazıldığı bu fotoğraf, kısa sürede pek çok kullanıcının da dikkatini çekti.

"Bana hiç duymadığım bir şey söyleyin" notunun yazıldığı bu fotoğraf, kısa sürede pek çok kullanıcının da dikkatini çekti.
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Birbirinden ilginç bilgiler de gelmeye başladı!

Birbirinden ilginç bilgiler de gelmeye başladı!
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Pa-si-fik şeklinde okuduğunu biliyoruz.

Pa-si-fik şeklinde okuduğunu biliyoruz.
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Yavaşça elinizi telefondan uzaklaştırın.

Yavaşça elinizi telefondan uzaklaştırın.
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Yok Abdurrezzak!

Yok Abdurrezzak!
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Sonuna kadar okuyun...

Sonuna kadar okuyun...
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Siz de yorumlarda bilmediğimiz bir şey yazın!

Siz de yorumlarda bilmediğimiz bir şey yazın!
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