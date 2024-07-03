"Bana Hiç Duymadığım Bir Şey Söyle" Akımında Bilgi Şöleni Yaratan Birbirinden İlginç Paylaşımlar
"Bana Hiç Duymadığım Bir Şey Söyle" Akımında Bilgi Şöleni Yaratan Birbirinden İlginç Paylaşımlar
Sosyal medyanın en yararlı akımlarından biri hiç şüphesiz 'bana bilmediğim bir şey söyleyin' akımı. Bir kullanıcının bu notu düşerek paylaştığı fotoğrafı sayesinde, bizler de ufuk açıcı bilgiler öğreniyoruz.
Bakalım bu kez neler neler söylenmiş?
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"Bana hiç duymadığım bir şey söyleyin" notunun yazıldığı bu fotoğraf, kısa sürede pek çok kullanıcının da dikkatini çekti.
Birbirinden ilginç bilgiler de gelmeye başladı!
Pa-si-fik şeklinde okuduğunu biliyoruz.
Yavaşça elinizi telefondan uzaklaştırın.
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Yok Abdurrezzak!
Sonuna kadar okuyun...
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Siz de yorumlarda bilmediğimiz bir şey yazın!
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