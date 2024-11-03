MasterChef'ten Elenen Yarışmacıdan Milyonluk Soruya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'ten Elenen Yarışmacıdan Milyonluk Soruya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Kasım Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV ekranlarında 12 sezondur devam eden Güldür Güldür Show'un son bölümüne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan skeç damga vurdu. Söz konusu skeçte kahraman Türk kadınının neler başarabileceği anılırken skeç sonundaki duygusal konuşma herkesi ağlattı.
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TV8 ekranlarında 7 sezondur yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve müdahale olarak yalnızca buz koyulmuştu. Yarışmacının hemen hastaneye götürülmemesi izleyiciden tepki alırken bir yorum da astrolog Dinçer Güner'den geldi.
NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde Nur karakterini canlandıran Gonca Vuslateri, son bölümde sahilde yaptığı dans performansıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fenomen Ozan Varol, Gonca Vuslateri'nin o sahnesini canlandırdı.
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar geldi. Duhan Başar'a gelen soru haliyle internette merak uyandırdı.
MasterChef Türkiye'de yine bir eleme gecesi geldi çattı. Söz konusu gecede son ikiye kalan isimler Akın ve Nigar oldu. Peki, MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?
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