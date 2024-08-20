MasterChef'te Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı? Hangi Yarışmacılar Eleme Potasına Girdi?

MasterChef Türkiye'de bu hafta da kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına girmemek için kıyasıya yarıştı. 20 Ağustos akşamı yayınlanan programda neler yaşandı? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme potasına girenler kimler? Detaylar içerikte!