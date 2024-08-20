MasterChef'te Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı? Hangi Yarışmacılar Eleme Potasına Girdi?
MasterChef'te Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı? Hangi Yarışmacılar Eleme Potasına Girdi?
MasterChef Türkiye'de bu hafta da kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına girmemek için kıyasıya yarıştı. 20 Ağustos akşamı yayınlanan programda neler yaşandı? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme potasına girenler kimler? Detaylar içerikte!
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MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bu akşam da dokunulmazlığı elde etmek ve eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele etti. Dünkü yarışmada mavi takımın kaptanı olan Onur, kırmızı takımın kaptanı olarak Beyza'yı seçmişti.
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Mavi takım Onur, Muratcan, Semih, Eda, Nigar, Nevzat, Şirin, Beril, Hakan ve Ümmühan'dan oluşurken, kırmızı takım ise Beyza, Kaan, Emre, Alper, Kerem, Ayşe, Zübeyde, Ezgi, Zeynep ve Çağlar'dan meydana gelmişti.
20 Ağustos akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan programda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler kırmızı ve mavi takımlardan zeytinyağlı yemekler istedi.
Mehmet, Danilo ve Somer Şefin değerlendirmesi sonucunda kırmızı takım 4, mavi takım ise 3 tabak kazandı. Ve böylece mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık yarışı başladı. Chicken waffle yapan yarışmacılardan en iyi tabağı Onur yaparak dokunulmazlığı elde eden yarışmacı oldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan mavi takımın kaptanı Onur, haftanın ilk eleme potasına giren adayını Ümmühan olarak belirledi.
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Ardından mavi takımın oyuncuları haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için sırasıyla oylarını verdi.
Ancak Nevzat ile Nigar'ın oyları 6'da sabitlenince eleme potasına giden ikinci adayı belirleme kararı tekrar Onur'a kaldı. Onur ise ikili arasından Nevzat'ı potaya gönderdi.
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