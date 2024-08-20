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İpler Geriliyor! MasterChef Nevzat'tan Muratcan'a Göndermeli Paylaşım!

İpler Geriliyor! MasterChef Nevzat'tan Muratcan'a Göndermeli Paylaşım!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 15:21

MasterChef'te dün akşam takım kaptanları kendi takımlarını belirlerken Muratcan, Nevzat'ı ayağı sakat olduğu için takıma alınmasını istemedi. Nevzat sosyal medya hesabından Muratcan'a göndermeli bir paylaşım yaptı.

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MasterChef'te üçüncü haftanın takım kaptanları Onur ve Beyza oldu. En başarılı yemeği yapan Onur, karşısına Beyza'yı aldı.

MasterChef'te üçüncü haftanın takım kaptanları Onur ve Beyza oldu. En başarılı yemeği yapan Onur, karşısına Beyza'yı aldı.

Ardından dün akşam takım kaptanları ekibini belirledi. Takımlar belirlenirken Nevzat dışarda kaldı.

Ardından dün akşam takım kaptanları ekibini belirledi. Takımlar belirlenirken Nevzat dışarda kaldı.

O esnada Muratcan'ın Kaptan Onur'un kulağına eğilerek söyledikleri yayına çıktı: "Nevzat'ı seçme ayağı sakat!"

O esnada Muratcan'ın Kaptan Onur'un kulağına eğilerek söyledikleri yayına çıktı: "Nevzat'ı seçme ayağı sakat!"

Yayında duyulan sözlerin ardından Nevzat, Instagram hesabından Muratcan'a göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Yayında duyulan sözlerin ardından Nevzat, Instagram hesabından Muratcan'a göndermeli bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım: "Yeter ki kalbi sakat olmasın!"

İşte o paylaşım: "Yeter ki kalbi sakat olmasın!"

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