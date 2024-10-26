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MasterChef'e Konuk Olan Katmerci Ömer Aksu'nun Yakışıklılığı Tatlı Dillere Dolandı

MasterChef'e Konuk Olan Katmerci Ömer Aksu'nun Yakışıklılığı Tatlı Dillere Dolandı

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 01:46

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümüne yapılan yemeklerden çok konuk olarak katılan katmer ustası Ömer Aksu damgasını vurdu. Ustanın karizması ya da çekiciliği diyelim, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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26 Ekim 2024 akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'ye Gaziantepli katmer ustası Ömer Aksu konuk olarak katıldı.

26 Ekim 2024 akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'ye Gaziantepli katmer ustası Ömer Aksu konuk olarak katıldı.

Ömer Aksu kimdir diye merak ediyorsanız onun hakkındaki detayları bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz:

Programın ilk etabında yarışmacılar katmer tatlısı yapmaya çalışırken Ömer Aksu'nun yakışıklılığı izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Programın ilk etabında yarışmacılar katmer tatlısı yapmaya çalışırken Ömer Aksu'nun yakışıklılığı izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Pek çok MasterChef izleyicisi Ömer Bey'e yorum yapmaktan geri kalmadı. Haliyle sosyal medyada epey bi' ortalık çalkalandı desek yeridir.

Pek çok MasterChef izleyicisi Ömer Bey'e yorum yapmaktan geri kalmadı. Haliyle sosyal medyada epey bi' ortalık çalkalandı desek yeridir.

İşte Ömer Aksu'ya gelen birbirinden goygoy dolu o yorumlar 👇

İşte Ömer Aksu'ya gelen birbirinden goygoy dolu o yorumlar 👇
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