Katmer Ustasının Damga Vurduğu MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
Katmer Ustasının Damga Vurduğu MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isim belli oldu. Haftanın 7. ve son eleme adayı kim oldu? MasterChef'te potaya kim girdi? Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de 12. haftada eleme heyecanı yine ve yine kaldığı yerden devam ediyor. 26 Ekim 2024 tarihinde ekrana gelen programda yarışmacılar eleme potasından sıyrılabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta boyunca yapılan yarışmalarda Alper, Erim, Kerem, Semih, Nigar ve Ezgi potaya girmişlerdi. Onların ardından kimin eleme potasına gireceği merak konusu olmuştu.
Gaziantepli katmer ustası Ömer Aksu'nun konuk olarak katıldığı bu akşamki yayında Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan yapması hiç mi hiç kolay olmayan katmer tatlısı yapmalarını istedi.
Yarışmacıların tabaklarını ise Ömer Aksu değerlendirdi. Katmer ustası sırasıyla Eda, Beyza, Kaan ve Akın'ın tatlılarını en iyisi seçerek onların bir sonraki haftaya geçmeye hak kazandıklarını açıkladı.
MasterChef'in ikinci yani yaratıcılık aşamasında ise şefler bir müzayede yaptı. Yarışmacıların kendi ürünleri sepet halinde seçtiği bu etapta Şirin ve Emre yaratıcı tabaklar çıkararak potadan kurtuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef'in 7. ve son eleme potasına giren adayı Hakan oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ömer Aksu kadar yakışıklı olsam saçımı da doğru dürüst tarasam acaba katmer mi yaparım gel de bana sor