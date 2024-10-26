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MasterChef'te Danilo Şefin Mehmet Şefi Bir Tatlıya Benzettiği Anlar İzleyenleri Güldürdü

MasterChef'te Danilo Şefin Mehmet Şefi Bir Tatlıya Benzettiği Anlar İzleyenleri Güldürdü

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 22:54

MasterChef Türkiye'de bu akşam izleyicileri güldüren anlar yaşandı. Danilo Şefin Mehmet Şefe dair bir tespiti herkesi güldürdü.

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MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler arasında yine ve yine izleyicileri güldüren anlar yaşandı.

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler arasında yine ve yine izleyicileri güldüren anlar yaşandı.

Gaziantepli katmerci Ömer Aksu'nun konuk olduğu bölümün açılışında Mehmet Şef, Sagopa Kajmer adıyla tanınan rapçi Yunus Özyavuz ile tanışıklığından bahsetti.

Gaziantepli katmerci Ömer Aksu'nun konuk olduğu bölümün açılışında Mehmet Şef, Sagopa Kajmer adıyla tanınan rapçi Yunus Özyavuz ile tanışıklığından bahsetti.

Ardından Danilo Şef konuyu Mehmet Şefin iyi bir yazar olduğunu dile getirerek rap şarkı sözü yazdığını iddia etti. Daha sonra şefler Mehmet Şefe Konya'da şiir okuduğu anları hatırlattı.

Ardından Danilo Şef konuyu Mehmet Şefin iyi bir yazar olduğunu dile getirerek rap şarkı sözü yazdığını iddia etti. Daha sonra şefler Mehmet Şefe Konya'da şiir okuduğu anları hatırlattı.

Ne olduysa da ondan sonra oldu... Bu konuya nasıl geldik diyen Mehmet Şefe, Danilo Şef romantiklikten dem vurarak "Sen künefe gibi bir adamsın" dedi.

Ne olduysa da ondan sonra oldu... Bu konuya nasıl geldik diyen Mehmet Şefe, Danilo Şef romantiklikten dem vurarak "Sen künefe gibi bir adamsın" dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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