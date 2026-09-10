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Marka Takıntılılardan Yıllardır Beklenen iPhone Modeline Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Marka Takıntılılardan Yıllardır Beklenen iPhone Modeline Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2026 - 17:43
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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Aradığın kişi değiliz.

Aradığın kişi değiliz.
twitter.com

Şule yapma bunu...

Şule yapma bunu...
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Bir de İspanyol mizahı...

Bir de İspanyol mizahı...

CM 01/02'de denk gelmemiş.

CM 01/02'de denk gelmemiş.
twitter.com
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Çok kötü oldu bu olay...

Çok kötü oldu bu olay...
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Apple lansmanı dünya mizahşörlerinin radarındaydı.

Apple lansmanı dünya mizahşörlerinin radarındaydı.
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Niye böyle?

Niye böyle?
twitter.com

Yazık...

Yazık...
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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