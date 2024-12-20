Mansur Yavaş’tan Mynet’e Özel Açıklamalar: “2014’te Ankara 20 Yıl Kaybetti”
Mansur Yavaş’tan Mynet’e Özel Açıklamalar: “2014’te Ankara 20 Yıl Kaybetti”
Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek gündeme dair konular hakkında konuştu. Mansur Yavaş, altı belediyenin hesaplarına koyulan bloke hakkında Bakan Işıkhan'a: 'Neden uzlaşma talebimizi reddettiniz?' diye sordu. Yavaş, başkanlığı döneminde en mutlu olduğu anı ve en mutsuz olduğu anı da açıkladı.
İşte Mynet’te yer alan özel röportajın detayları…
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Sayın başkan, sizin de içinde bulunduğunuz 6 büyükşehir belediyesine haciz ve bloke işlemi uygulandı. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
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“BAKAN VEDAT IŞIKHAN’A SORMAK İSTERİM: UZLAŞMA TALEPLERİMİZİ NEDEN REDDETTİNİZ?”
"2014'TE ANKARA 20 YIL KAYBETTİ"
2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonraki en mutlu ve en üzgün olduğunuz anı öğrenmek isteriz?
Son seçimde Ankara’daki geçerli oyların %60,43’ünü aldınız. Bu da demek oluyor ki Ankara’da yaşayan vatandaşlar hizmetlerinizden çok memnun kaldı. Yeni döneminizde özellikle gençler için onların üretmesi, üretim heyecanına sahip olmaları adına planlarınızı ve projelerinizi öğrenebilir miyiz?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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