Mansur Yavaş’tan Mynet’e Özel Açıklamalar: “2014’te Ankara 20 Yıl Kaybetti”

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hayata geçirdiğimiz “öğrenci dostu” uygulamalar ile öncelikle “eğitimde fırsat eşitliğini” savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Eğitimin her kademesine dokunduk, engelleme gayretleri devam etse de dokunmaya devam edeceğiz.

Üniversiteli gençlerimiz için bizim mottomuz şu: “Üniversite Ankara’da okunur.” Mesela son olarak Ankara’da Gençlik Sofraları kurduk. İlk etapta, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kızılay, Sıhhiye ve Yenimahalle’nin Gazi Mahallesi’nde bu sofraları açtık. Tüm üniversite öğrencilerimize “özledikleri ev yemeklerini ücretsiz yeme” imkânı sunuyoruz. Bu projemizin asıl amacı ekonomik zorluklarla mücadele veren gençlerimizin bütçelerine katkı sağlayarak, ceplerinde kalan paralarını eğitim giderleri için harcayabilmeleri… Üniversite öğrencileri, T.C. kimlik kartlarıyla “karekod sistemi üzerinden” hizmetten kolayca yararlanabiliyor.

Bir önemli projemiz de özellikle son aylarda “teknolojik ve modern bir dönüşüm” hedefiyle sayısını arttırdığımız Genç Akademiler… Genç Akademi Kafe Sıhhiye, Genç Akademi Çayyolu, Genç Akademi Ulus ve Batıkent Genç Akademi… “Yeni nesil ders çalışma ve eğitim ortamı” sunan Genç Akademiler, öğrencilerinin öncelikli beklentilerine göre tasarlandı. Birçok hizmet ücretsiz, ayrıca tamamında internet hizmeti de var.

Şu bilgiyi paylaşmak isterim: Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankaramızda, ABB’ye ait kütüphane sayısı bizden önce 0’dı. Evet, maalesef koca bir 0! “ABB varsa okuyan Ankara vardır” diyerek “Okuyan Ankara” adlı proje kapsamında bu yıl 7’nci kütüphane olan 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi’ni Kızılay-İzmir Caddesi’nde açtık.

100. Yıl Gençlik Kütüphanesi ile gençlere modern ve konforlu çalışma ortamı sunuyoruz. Gençlerimiz de çok memnun. Ayrıca, metroların altındaki alanlarda ve AŞTİ’de toplamda 12 sessiz çalışma alanı ve kütüphaneyi vatandaşların hizmetine kazandırdık. Gençlerin talepleri doğrultusunda şekillenen yeni bir sessiz kütüphane de Gençlik Parkı’nda açılacak.

Üniversite öğrencilerimizin bütçelerine bir de “su faturalarında yüzde 50 indirim” uygulaması ile katkıda bulunuyoruz. - Sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi gençlerin “KPSS” başvuru ücretlerini karşılıyoruz. KPSS Genel Tekrar Kampları’nda ise binlerce gencimiz, uzman eğitmenlerden ücretsiz ders alma imkânı buluyor.

“Üniversite Ankara’da Okunur” diyoruz çünkü üniversite için şehir dışından Ankara’ya gelen ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait (KYGM) yurtlara yerleşemeyen gençlerimize “üç farklı konukevi” ile sahip çıkıyoruz. Metkay, Kurtuluş ve Eserkent Konukevleri, toplamda 2 bin 293 kişilik kapasiteyle açıkta kalan öğrencilere güvenli ve konforlu barınma imkânı sunuyor. Şehit ve gazi çocukları ile sosyal destek alma şartlarını yerine getiren ailelerin çocukları konukevlerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Yurt krizinin yaşandığı 2021-2022 eğitim-öğretim döneminden bu yana 13 bin üniversiteliye kucak açtık.

Ankara’da üniversite öğrencileri, 300 TL karşılığında toplu taşımayı aylık sınırsız kullanabilecekleri “öğrenci abonman” uygulamasından faydalanabiliyor.”