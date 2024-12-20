Yeni Yıla Yeni Bir Karar Daha: Kuyumcudan Altın Alırken Kimlik Gösterilecek!
Yeni Yıla Yeni Bir Karar Daha: Kuyumcudan Altın Alırken Kimlik Gösterilecek!
Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok değişiklik yapılıyor. Altın alım satımıyla ilgili de yeni bir uygulama geliyor. Altın alım satımlarında yeni dönem yeni yıldan itibaren başlıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren belirli bir tutar üzerindeki işlemler için kimlik ibraz etme zorunluluğu geliyor.
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Show Haber'den Selin Arslan'ın haberine göre; Kuyumcularda yeni düzenleme için geri sayım başladı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara 185 bin TL'yi aşan aşım-satım işlerinde kimlik zorunluluğu getirecek.
Kimliksiz işlem yapan kuyumcular da ceza ödeyecek.
Esnafın vatandaştan kimlik istemesiyle alım satım kayıt altına alınırken olası bir vergi kaybının önüne geçmek isteniyor.
Dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığını önlemek için yapılan uygulama aslında geçen yıl yapılmıştı ancak düzenleme Türkiye'nin pek çok noktasında uygulanmıyordu. Bundan böyle bakanlık ekipleri kuyumcularda yapılan tüm işlemleri detaylı şekilde inceleyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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