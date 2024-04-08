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Mansur Yavaş Kendisiyle Çorba Dağıttığı İçin Dalga Geçenlere Verdiği Cevapla Bir Kez Daha Etkiledi

Mansur Yavaş Kendisiyle Çorba Dağıttığı İçin Dalga Geçenlere Verdiği Cevapla Bir Kez Daha Etkiledi

Mansur Yavaş
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.04.2024 - 12:54

İkinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, sosyal medyada gençlerin büyük bir çoğunluğu tarafından oldukça sevilen ve takip edilen bir isim. Ankara'da dağıttığı çorbalarla dillere pelesenk olan Mansur Yavaş, kendisiyle bu konuda alay edilince verdiği cevapla bir kez daha gönülleri feth etti.

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Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak ikinci kez Mansur Yavaş'ı seçti bildiğiniz gibi.

Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak ikinci kez Mansur Yavaş'ı seçti bildiğiniz gibi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara, yeniden Mansur Yavaş'ı başkanı olarak seçti. Hem de epey büyük bir oy farkıyla. Başkan olduğu önceki dönemde yaptıklarıyla dikkat çeken ve büyük bir kesimin sempatisini kazanan Yavaş, yeni döneme de hızlı bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Ankara'da kadınlara ücretsiz bir şekilde ped dağıtılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Ankara'da kadınlara ücretsiz bir şekilde ped dağıtılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay kadınlara 1 paket hijyenik pedin ücretsiz bir şekilde temin edileceği duyuruldu ve bu durum oldukça takdir edildi.

Detaylarını burada anlattık:

Bir de Mansur Yavaş'ın dillere destan olan "çorba" konusu var bildiğiniz gibi. Kendisi Ankara'da ücretsiz çorba dağıtımına başlamıştı.

Bir de Mansur Yavaş'ın dillere destan olan "çorba" konusu var bildiğiniz gibi. Kendisi Ankara'da ücretsiz çorba dağıtımına başlamıştı.

Ramazan ayından sonra buna devam edeceği söyleniyor. Ancak basında ve siyasiler arasında bu konu çokça konuşuldu. Mansur Yavaş ise ilk kez kendisiyle alay edenlere karşı neden çorba dağıttığını açıkladı.

Çorba konusunda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündem olan Mansur Yavaş, "tok açın halinden anlamaz, ihtiyacı olmayan bilmez" sözleriyle yüreklere dokundu.

Çorba konusunda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündem olan Mansur Yavaş, "tok açın halinden anlamaz, ihtiyacı olmayan bilmez" sözleriyle yüreklere dokundu.

'Biraz bunun öfkesi şeyden, Cumhurbaşkanı adayı olmadığımı düşünerek 'Sen çorba dağıtmaya devam et.' falan dediler ama gördüğünüz gibi İstanbul'daki adayın ilk vaadi çorba dağıtmak oldu. Çorbanın ne olduğunu ihtiyacı olmayan anlamaz. Ben çorbayı kime gönderiyorum?

Ardından kendisiyle alay edenlerden bahsederek "onlar alay etsin, ben kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Ardından kendisiyle alay edenlerden bahsederek "onlar alay etsin, ben kendimle gurur duyuyorum" dedi.

'Gece üçte buz gibi havada çalışan hamallara gönderiyorum. Buz gibi havada bizim için çalışan oradaki hamallara gönderiyorum. Hastanelerin önünde bekleyenlere, refakat edip sabah çıkanlara gönderiyorum. Okula aç giden öğrencilere gönderiyorum. Bu alay konusuysa alay edenin kendi anlayışıyla ilgili bir şey. Ben gurur duyuyorum.'

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Mansur Yavaş'ın bu açıklaması bir kez daha sosyal medyada kendisini takip edenleri duygulandırdı.

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