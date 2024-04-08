Mansur Yavaş Kendisiyle Çorba Dağıttığı İçin Dalga Geçenlere Verdiği Cevapla Bir Kez Daha Etkiledi
Mansur Yavaş Kendisiyle Çorba Dağıttığı İçin Dalga Geçenlere Verdiği Cevapla Bir Kez Daha Etkiledi
İkinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, sosyal medyada gençlerin büyük bir çoğunluğu tarafından oldukça sevilen ve takip edilen bir isim. Ankara'da dağıttığı çorbalarla dillere pelesenk olan Mansur Yavaş, kendisiyle bu konuda alay edilince verdiği cevapla bir kez daha gönülleri feth etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak ikinci kez Mansur Yavaş'ı seçti bildiğiniz gibi.
Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Ankara'da kadınlara ücretsiz bir şekilde ped dağıtılacağını duyurdu.
Bir de Mansur Yavaş'ın dillere destan olan "çorba" konusu var bildiğiniz gibi. Kendisi Ankara'da ücretsiz çorba dağıtımına başlamıştı.
Çorba konusunda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündem olan Mansur Yavaş, "tok açın halinden anlamaz, ihtiyacı olmayan bilmez" sözleriyle yüreklere dokundu.
Ardından kendisiyle alay edenlerden bahsederek "onlar alay etsin, ben kendimle gurur duyuyorum" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mansur Yavaş'ın bu açıklaması bir kez daha sosyal medyada kendisini takip edenleri duygulandırdı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda