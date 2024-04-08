Mansur Yavaş Kendisiyle Çorba Dağıttığı İçin Dalga Geçenlere Verdiği Cevapla Bir Kez Daha Etkiledi

İkinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, sosyal medyada gençlerin büyük bir çoğunluğu tarafından oldukça sevilen ve takip edilen bir isim. Ankara'da dağıttığı çorbalarla dillere pelesenk olan Mansur Yavaş, kendisiyle bu konuda alay edilince verdiği cevapla bir kez daha gönülleri feth etti.