AK Parti Kaldırınca CHP Yeniden Kurmuştu: Kadıköy'deki İftar Çadırına Bir Vatandaştan İlginç AK Parti Yorumu

Barınaktaki Dostları Yuvalanınca Geride Kalan Köpeklerin Gözlerindeki Hüzün Kalbinizi Paramparça Edecek

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Muhammed Nur Nahya Seçim Sonrası Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın Veda Parodisiyle Yine Güldürdü

Oğlunu Kurtarmaya Çalışırken Kendisi Yaralandı: Bursa'da Bir Baba ve Oğluna Başıboş Sokak Köpekleri Saldırdı