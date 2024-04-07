AK Parti Kaldırınca CHP Yeniden Kurmuştu: Kadıköy'deki İftar Çadırına Bir Vatandaştan İlginç AK Parti Yorumu

AK Parti'nin Kadıköy Rıhtım'da kurduğu iftar çadırı, seçimin Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmasının ardından kaldırılmıştı. CHP'nin yeniden kurduğu iftar çadırında bir vatandaşın AK Parti yorumu muhabiri de şaşırttı.
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Murat Kurum'un talimatıyla AK Parti tarafından Kadıköy Rıhtım'da kurulan iftar çadırı, seçimin Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmasıyla kaldırılmıştı.
CHP tarafından yeniden kurulan iftar çadırında Zasparagas TV tarafından vatandaşlarla röportaj yapıldı.
AK Parti'nin iftar çadırını kaldırması hakkında ne düşündüğünü sorulan bir teyze, "İnsan bayağı bir şey yapınca kapatabilir. Hiçbir zaman AK Parti'ye bir şey diyemem." dedi.
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