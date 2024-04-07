Aşk Gerçekten Engel Tanımıyor: Arkadaşlarına Sürpriz Yapmak İçin Sevgilisini Çöp Poşetine Koyup Yurda Soktular

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mvduyan/video...
Aşık olmak, özellikle öğrencilik dönemlerine birçok macerayı da beraberinde getiriyor. Risk almaya ve kendini tehlikeye atmaya çok meyilli olunan o yaşlar, romantizmle tanışınca daha da renki bir hal alıyor.
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Bir grup genç, arkadaşlarına sürpriz yapmak istedi.
Arkadaşlarının kız arkadaşını çöp poşetine koyarak yurda sokan gençler bu fikirleriyle hem aşk hem de arkadaşlık konusunda izleyenlere güldüren bir ders verdi.
İşte o video;
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