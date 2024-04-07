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Aşk Gerçekten Engel Tanımıyor: Arkadaşlarına Sürpriz Yapmak İçin Sevgilisini Çöp Poşetine Koyup Yurda Soktular

Aşk Gerçekten Engel Tanımıyor: Arkadaşlarına Sürpriz Yapmak İçin Sevgilisini Çöp Poşetine Koyup Yurda Soktular

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 17:42 Son Güncelleme: 07.04.2024 - 17:43

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Aşık olmak, özellikle öğrencilik dönemlerine birçok macerayı da beraberinde getiriyor. Risk almaya ve kendini tehlikeye atmaya çok meyilli olunan o yaşlar, romantizmle tanışınca daha da renki bir hal alıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mvduyan/video...
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Bir grup genç, arkadaşlarına sürpriz yapmak istedi.

Bir grup genç, arkadaşlarına sürpriz yapmak istedi.

Arkadaşlarının kız arkadaşını çöp poşetine koyarak yurda sokan gençler bu fikirleriyle hem aşk hem de arkadaşlık konusunda izleyenlere güldüren bir ders verdi.

Arkadaşlarının kız arkadaşını çöp poşetine koyarak yurda sokan gençler bu fikirleriyle hem aşk hem de arkadaşlık konusunda izleyenlere güldüren bir ders verdi.

İşte o video;

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