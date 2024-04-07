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CHP'li Vekil İddia Etti: Disiplin Kuruluna Sevk Edilen Askerler Güvenlik Önlemi Olmayan Bir Araçla Taşındı

CHP'li Vekil İddia Etti: Disiplin Kuruluna Sevk Edilen Askerler Güvenlik Önlemi Olmayan Bir Araçla Taşındı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 16:08 Son Güncelleme: 07.04.2024 - 16:16

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Geçtiğimiz günlerde Hani 3. Jandarma Taburu'nda görev yapan 3 asker, alay disiplin kuruluna götürülürken kullanılan aracı paylaştı.

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Herhangi bir güvenlik önleminin olmadığı araçta bulunan askerler, durumu anlattıkları bir video çekti.

Herhangi bir güvenlik önleminin olmadığı araçta bulunan askerler, durumu anlattıkları bir video çekti.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından "Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor." notuyla paylaşılan bu görüntüler için yetkililerin harekete geçmesi talep edildi.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından "Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor." notuyla paylaşılan bu görüntüler için yetkililerin harekete geçmesi talep edildi.

İşte o video;

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Konuşmasak olmaz

İlk başta kasaba giden koyun zannettim aaa bir baktım askermiş ve merak ettim doğrusu Esir mi bunlar? Şayet esir ise uluslararası savaş hukukna göre böyle da... Devamını Gör

ömer

Onaylanacak bir olay değil ama disiplin kuruluna neden sevk edilmişler ? Bu görüntüleri sosyal medyaya sızdırmanın amacı nedir ?? Gerekli yerlere kanıt olara... Devamını Gör