CHP'li Vekil İddia Etti: Disiplin Kuruluna Sevk Edilen Askerler Güvenlik Önlemi Olmayan Bir Araçla Taşındı

Geçtiğimiz günlerde Hani 3. Jandarma Taburu'nda görev yapan 3 asker, alay disiplin kuruluna götürülürken kullanılan aracı paylaştı.
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Herhangi bir güvenlik önleminin olmadığı araçta bulunan askerler, durumu anlattıkları bir video çekti.
CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından "Kanunsuz suç ve ceza olmaz bu Ceza Hukukunda temel prensiptir ancak konu uzman çavuş olunca komutanları, Alay Disiplin Kurulu kararından önce cezalandırmak amacıyla bu araç ile intikal yaptırıyor." notuyla paylaşılan bu görüntüler için yetkililerin harekete geçmesi talep edildi.
İşte o video;
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