Manisa'da İğrenç Tuzak: Çay Bahçesinin Erkekler Tuvaletinde Canlı Yayın Yapan Gizli Kamera Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde, görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Düzeneği fark eden işletmeci vakit kaybetmeden polise haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler kamerayı kontrol altına alırken, cihazı tuvalete yerleştiren şüphelilerin peşine düşüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İhbarın ardından çay bahçesinin önü polis araçlarıyla doldu, tuvaletteki o düzenek santim santim incelendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın