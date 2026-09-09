Manisa'da İğrenç Tuzak: Çay Bahçesinin Erkekler Tuvaletinde Canlı Yayın Yapan Gizli Kamera Bulundu

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde ortaya çıktı. İşletmeci, erkekler tuvaletinde daha önce orada olmayan şüpheli bir düzenek gördü ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekiplerinin yanı sıra olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi.

Yapılan incelemede, tuvaletin içine gizlenen kameranın görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip olduğu belirlendi. Yani düzenek yalnızca kayıt tutmuyor, tuvaleti kullanan kişilerin görüntülerini o anda başka bir yere ulaştırıyordu. Cihaz, incelemenin tamamlanmasının ardından muhafaza altına alındı.

Polis, kamerayı buraya yerleştiren şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Türk Ceza Kanunu, özel hayatın gizliliğinin görüntü kaydı yoluyla ihlal edilmesi halinde verilecek cezanın bir kat artırılmasını öngörüyor.