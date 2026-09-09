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Manisa'da İğrenç Tuzak: Çay Bahçesinin Erkekler Tuvaletinde Canlı Yayın Yapan Gizli Kamera Bulundu

Manisa'da İğrenç Tuzak: Çay Bahçesinin Erkekler Tuvaletinde Canlı Yayın Yapan Gizli Kamera Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 08:37
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde, görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği bulundu. Düzeneği fark eden işletmeci vakit kaybetmeden polise haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler kamerayı kontrol altına alırken, cihazı tuvalete yerleştiren şüphelilerin peşine düşüldü.

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İhbarın ardından çay bahçesinin önü polis araçlarıyla doldu, tuvaletteki o düzenek santim santim incelendi.

İhbarın ardından çay bahçesinin önü polis araçlarıyla doldu, tuvaletteki o düzenek santim santim incelendi.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde ortaya çıktı. İşletmeci, erkekler tuvaletinde daha önce orada olmayan şüpheli bir düzenek gördü ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekiplerinin yanı sıra olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi.

Yapılan incelemede, tuvaletin içine gizlenen kameranın görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip olduğu belirlendi. Yani düzenek yalnızca kayıt tutmuyor, tuvaleti kullanan kişilerin görüntülerini o anda başka bir yere ulaştırıyordu. Cihaz, incelemenin tamamlanmasının ardından muhafaza altına alındı.

Polis, kamerayı buraya yerleştiren şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Türk Ceza Kanunu, özel hayatın gizliliğinin görüntü kaydı yoluyla ihlal edilmesi halinde verilecek cezanın bir kat artırılmasını öngörüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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