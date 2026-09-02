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Eşini Robot Süpürgenin Kamerasıyla Yakaladı: Kaydettiği Görüntüler Yüzünden Hapis Cezası Aldı

Eşini Robot Süpürgenin Kamerasıyla Yakaladı: Kaydettiği Görüntüler Yüzünden Hapis Cezası Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 15:38
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Tayvan’da yaşayan bir adam, evdeki robot süpürgenin kamerasını telefonundan açınca eşini başka bir erkekle gördü. Görüntüleri kaydederek açtığı hukuk davasında 500 bin Tayvan doları tazminat kazandı. Ancak eşi, özel yaşamının izinsiz kaydedildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Mahkeme, evlilik ilişkisinin kişisel gizlilik hakkını ortadan kaldırmadığına karar vererek adama beş ay hapis cezası verdi.

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Evde bulduğu diş fırçası şüphelenmesine yol açtı

Evde bulduğu diş fırçası şüphelenmesine yol açtı

Kimliği açıklanmayan adam ile eşi 2021’de evlendi. Çift çoğunlukla adamın ailesiyle yaşıyor, tatil dönemlerinde Taoyuan’ın Guishan bölgesindeki başka bir evi kullanıyordu. Adam, Eylül 2023’te bu evde kendisine ait olmayan kullanılmış bir diş fırçası buldu.

Şüphelenen adam, otoparkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve tanımadığı bir erkeğin eşini eve bıraktığını gördü. Yaklaşık üç ay sonra tatil evindeki robot süpürgeye telefon uygulaması üzerinden bağlandı. Açıklamasına göre ilk amacı cihazın ses özelliğini kullanarak eşiyle konuşmaktı.

Robot süpürgenin canlı görüntüsünde eşini başka bir erkekle yakınlaşırken gördü. Bunun üzerine cihazın kayıt özelliğini açarak görüntüleri telefonuna kaydetti. Daha sonra kayıtları evlilik haklarının ihlal edildiğini savunduğu hukuk davasında delil olarak kullandı.

Tazminat kazandı ancak kayıt gizlilik ihlali sayıldı

Tazminat kazandı ancak kayıt gizlilik ihlali sayıldı

Hukuk mahkemesi, adamın eşinden ve görüntülerdeki diğer kişiden toplam 500 bin Tayvan doları tazminat almasına karar verdi. Robot süpürgeden alınan kayıtlar, adamın eşinin ilişki yaşadığına dair iddiasını destekleyen delillerden biri olarak değerlendirildi.

Bunun ardından kadın, evin içinde ve mahrem bir durumda izinsiz kaydedildiğini belirterek kocası hakkında suç duyurusunda bulundu. Adam görüntüleri yalnızca delil toplamak için kaydettiğini savunsa da mahkeme, kayıt işleminin bilinçli olarak yapıldığı sonucuna ulaştı. Cihazın kayıt sırasında uyarı vermesi de kadının görüntü alınmasına izin verdiğini kanıtlamak için yeterli görülmedi.

Taoyuan Bölge Mahkemesi adamı özel görüntüleri hukuka aykırı biçimde kaydetmekten beş ay hapis cezasına çarptırdı. Karara göre hapis cezası 150 bin Tayvan doları para cezasına çevrilebiliyor ve dosya için temyiz yolu açık bulunuyor. Böylece aynı görüntüler bir davada tazminat kazandırırken diğerinde cezaya gerekçe oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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