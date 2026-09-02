Eşini Robot Süpürgenin Kamerasıyla Yakaladı: Kaydettiği Görüntüler Yüzünden Hapis Cezası Aldı
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Tayvan’da yaşayan bir adam, evdeki robot süpürgenin kamerasını telefonundan açınca eşini başka bir erkekle gördü. Görüntüleri kaydederek açtığı hukuk davasında 500 bin Tayvan doları tazminat kazandı. Ancak eşi, özel yaşamının izinsiz kaydedildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Mahkeme, evlilik ilişkisinin kişisel gizlilik hakkını ortadan kaldırmadığına karar vererek adama beş ay hapis cezası verdi.
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Tazminat kazandı ancak kayıt gizlilik ihlali sayıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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