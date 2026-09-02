Eşini Robot Süpürgenin Kamerasıyla Yakaladı: Kaydettiği Görüntüler Yüzünden Hapis Cezası Aldı

Kimliği açıklanmayan adam ile eşi 2021’de evlendi. Çift çoğunlukla adamın ailesiyle yaşıyor, tatil dönemlerinde Taoyuan’ın Guishan bölgesindeki başka bir evi kullanıyordu. Adam, Eylül 2023’te bu evde kendisine ait olmayan kullanılmış bir diş fırçası buldu.

Şüphelenen adam, otoparkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve tanımadığı bir erkeğin eşini eve bıraktığını gördü. Yaklaşık üç ay sonra tatil evindeki robot süpürgeye telefon uygulaması üzerinden bağlandı. Açıklamasına göre ilk amacı cihazın ses özelliğini kullanarak eşiyle konuşmaktı.

Robot süpürgenin canlı görüntüsünde eşini başka bir erkekle yakınlaşırken gördü. Bunun üzerine cihazın kayıt özelliğini açarak görüntüleri telefonuna kaydetti. Daha sonra kayıtları evlilik haklarının ihlal edildiğini savunduğu hukuk davasında delil olarak kullandı.